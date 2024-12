Pai e filho morrem em acidente em estrada do Sudoeste baiano; adolescente e criança ficaram feridos

Um pai e um filho dele morreram em um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (26) em um trecho da BR-030 de Brumado, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. As vítimas foram identificadas como Matheus Guissardi Martins, de 48 anos, e Marcos Robson Martins de Souza, de 19.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, as vítimas viajavam em um carro HB20 com destino a Ilhéus, no Litoral Sul, quando ocorreu o acidente que envolveu outros dois veículos. Na colisão, um adolescente, de 12 anos, e uma criança, de 3, ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Brumado.

Não há mais informações sobre o estado de saúde dos menores. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado, e devem ser liberados nesta sexta-feira (27). As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.