Pai e filho morrem em acidente em trecho da BR-116 do Sudoeste baiano

Um motorista, de 44 anos, e o filho dele, de 7, morreram em um acidente na noite desta segunda-feira (14) em um trecho da BR-116 de Vitória da Conquista, no Sudoeste. As vítimas estavam em um veículo Celta que colidiu na traseira de uma caminhonete e depois em uma carreta.

Segundo o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu na altura do km 896, perto do Posto do Tabuleiro da Baiana. Havia neblina no trecho quando ocorreu o acidente. Uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas as vítimas não resistiram e foram a óbito no local.

Os corpos de pai e filho foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.