Pai e filho morrem em acidente na BR-030 entre Brumado e Caetité

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão resultou em duas mortes e três feridos na BR-030, entre Brumado e Caetité, no Centro-Sul da Bahia. O incidente ocorreu na quinta-feira (26) e vitimou Marcos Robson Martins de Souza, de 48 anos, e seu filho Mateus Martins, de 19 anos.

Os feridos incluem a companheira de Marcos, um adolescente de 12 anos e uma criança de 3 anos, todos encaminhados ao Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado. De acordo com informações do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, a mãe e a criança estão com quadro de saúde estável, enquanto o adolescente permanece em estado grave.

A família viajava de Barreiras, no Oeste baiano, com destino a Ilhéus, onde planejavam passar o réveillon. As causas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado.