Pai é preso após agredir a ex, atirar e levar os dois filhos

Um homem foi preso após supostamente ter descumprido medida protetiva, ameaçado e agredido a ex-companheira. Além disso, ele teria disparado na casa da ex-mulher e levado os dois filhos do casal, alegando que seria o fim de semana destinado à visitação. O caso ocorreu na tarde deste sábado (26/10) em Vicente Pires.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava acompanhado do pai – avô das crianças – em um Fiat Argo. Eles foram encontrados na Avenida da Misericórdia, também em Vicente Pires. Uma das crianças era um bebê de nove meses.

Na revista, encontraram uma arma de airsoft e facas de açougue. Ainda segundo a polícia, o homem teria explicado que era o dia dele de visitação dos filhos. No entanto, ele teria discutido com a esposa na ocasião e um vizinho teria tentado intervir na situação.

O homem então, ainda segundo o que relatou à PM, teria disparado com o simulacro para o alto para tentar evitar uma possível reação do vizinho.

A vítima e a mãe foram levadas para a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) e relataram as ameaças de morte e as agressões físicas.

Na DP, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) contra o suspeito pelos crimes de injúria, lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

O simulacro de airsoft foi apreendido, enquanto as facas foram devolvidas ao pai do autor, pois eram ferramentas de trabalho e não estavam envolvidas diretamente na ocorrência.