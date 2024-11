Pai é preso por se masturbar dentro de hospital durante banho da filha

São Paulo — Um homem de 52 anos foi preso em flagrante nesse domingo (3/11) após ser pego se masturbando dentro de um hospital em Sorocaba, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha dele, de 2 anos, tomava banho no local no momento do crime. Ela estava internada por ingerir chocolate com drogas.

Uma das enfermeiras do local estranhou a demora dos dois e foi até o banheiro verificar o que acontecia. Ao olhar pelo vidro, flagrou o homem se masturbando. Ela não conseguiu entrar no cômodo porque a porta estava trancada, mas chamou a Polícia Militar (PM).

O homem foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.

Já a criança passará por exames no Instituto Médico Legal (IML), para verificar se houve alguma violação sexual.

Segundo a Secretaria da segurança Pública (SSP), a ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba.