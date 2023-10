Pai é preso suspeito de agredir o filho autista com bainha de couro de facão em MT

Um homem de 36 anos foi preso por maus-tratos contra o filho de 10 anos em Nova Marilândia-MT, localizado a 251 km de Cuiabá, na noite de terça-feira, 3. Segundo a Polícia Militar do Mato Grosso, o menino foi agredido com uma bainha de couro de facão e apresentava diversos hematomas pelo corpo. De acordo a corporação, a vítima foi diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA). Informações do Boletim de Ocorrência (B.O), policiais receberam uma denúncia de que uma criança havia sido agredida pelo próprio pai, em uma residência situada na Rua Santa Catarina, por volta das 20h. Segundo a PM, foi solicitada a presença do Conselho Tutelar para o acompanhamento da ocorrência. No local, o suspeito confessou aos policiais que agrediu o menino. Ele relatou aos policiais que teve que aplicar uma “correção” no filho após uma discussão com o irmão mais novo e que bateu na criança com uma bainha de couro de facão.

Durante atendimento da ocorrência, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pela Justiça do Estado de Rondônia. Ainda segundo a PM, ele confessou que é usuário de drogas, mas alegou que não havia nenhum entorpecente no imóvel. Entretanto, revelou que havia uma espingarda calibre 22, com 21 munições, em seu quarto. O suspeito e arma foram encaminhados à delegacia para o registro B.O e demais providências. Ele não teve a identidade revelada e, por isso, a reportagem não localizou a defesa do investigado. O espaço para manifestação segue aberto.