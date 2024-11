Pai entrega filho à polícia após execução de adolescente no interior baiano

Depois de um adolescente, de 14 anos, ser morto a tiros na noite desta quarta-feira (6) em Feira de Santana, um homem entregou o filho, de 17 anos, para a polícia. O menor suspeito tem 17 anos. Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, a vítima foi identificada como Rafael Pereira Carmo.

O crime ocorreu no bairro Aviário, quando um grupo invadiu a casa da vítima após pular um muro. Eles retiraram o adolescente para uma área de matagal e o executaram com tiros na cabeça. Após saber do caso, o pai de um dos suspeitos denunciou o filho.

Ele conteve o menor e o levou até uma delegacia onde ocorreu a apreensão do suspeito. Não há informações sobre a localização dos outros suspeitos.

Na ação, foram apreendidos dois estojos de pistola 380 encontrados no local. O corpo do garoto foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).