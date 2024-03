Pai mata filha por desentendimentos familiares em São Paulo

Um homem de 39 anos foi preso sob a suspeita de matar a própria filha e ocultar o corpo em um buraco no centro de São Paulo. De acordo com a polícia, o crime ocorreu após uma discussão entre o suspeito, identificado como Wellington da Silva Rosas, e a vítima, Rayssa Santos da Silva, devido a desentendimentos familiares. Wellington confessou em depoimento que estrangulou a filha até a morte após uma briga, alegando que a jovem estaria influenciando a mãe a se relacionar com outras pessoas. O suspeito teria mantido o corpo da vítima em seu apartamento até transportá-lo em uma caixa de papelão para a Avenida 23 de Maio, onde foi encontrado carbonizado.

A diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) informou que Wellington enviou mensagens à ex-esposa indicando o local onde o corpo da filha estava. Segundo a polícia, o suspeito não aceitava a separação e teria cometido o crime como forma de vingança pela relação ter chegado ao fim. Wellington foi localizado e confessou o assassinato, relatando que matou a filha por raiva após interpretar que ela estava interferindo em sua vida amorosa. O suspeito foi autuado por destruição de cadáver e a polícia aguarda exames de DNA para confirmar a identidade da vítima, além de investigar quem teria ateado fogo ao corpo.

