Pai morre e filha de 3 anos fica ferida após ataque a tiros dentro de pizzaria

Crime ocorreu em Itabela, na região sul. Wallas dos Santos Gomes estava na companhia da esposa e da filha, quando um homem entrou no local e efetuou disparos.

Um homem de 26 anos morreu e a filha dele, de 3 anos, ficou ferida após serem baleados dentro de uma pizzaria. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (6), em Itabela, no sul da Bahia, e é investigado pela Polícia Civil.

O estabelecimento fica na Rua Duque de Caxias, que fica no centro da cidade. Conforme apurado pela TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, o alvo da ação era Wallas dos Santos Gomes, de 26 anos.

Ele estava na companhia da esposa e da filha, quando o autor do crime entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos. Wallas foi atingido com três tiros e a menina foi ferida no antebraço.

Inicialmente, Wallas e a filha foram levados para o Hospital Estadual Frei Ricardo. Depois, os dois foram transferidos para o Hospital Regional de Eunápolis, no extremo sul.

O homem não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado na manhã desta quinta-feira (7). Já a criança passou por cirurgia. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial de Itabela, que ainda não tem pistas sobre autoria e motivação do ataque. Ainda conforme a Polícia Civil, as imagens registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento vão ajudar nas investigações e identificação do atirador.