Pai que agrediu filhas na Praia de Itapuã presta depoimento: ‘eu não sou um monstro’

O homem que foi flagrado agredindo suas duas filhas, no último domingo (1°), na Praia de Itapuã, em Salvador, prestou depoimento na tarde desta terça-feira (3) no Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana.

Imagens gravadas no local mostram o momento que o pai das meninas aparece em imagens espancando as crianças. Apesar do vídeo ter sido registrado no domingo, apenas na segunda que as cenas começaram a circular com mais forças nas redes sociais. No começo das imagens, o agressor está com um bebê no colo. Depois, ele dá a criança e vai até as filhas – uma de sete e outra de dez anos, começando as agressões.

Em entrevista ao Acorda Cidade, o homem afirmou que perdeu o controle e se arrepende do que fez. “Eu quero só pedir perdão, desculpas a todos, porque foi um momento meu, que eu estava, de fraqueza e acabei a agredindo minhas filhas, corrigindo minhas filhas de um modo errado. Até porque eu já tinha falado com elas, não foi nem uma, nem duas vezes, sobre o acontecido para elas ficarem ali na beira da praia, e acabei batendo”, declarou, acrescentando que seu ato não foi “tão forte” como as imagens aparentam.

“Eu sei que ficou feio pra mim, estou vindo aqui colocar a minha cara na mídia e dizer que eu não sou esse tipo de pessoa que a mídia está mostrando, como se eu fosse uma pessoa ignorante, um monstro, mas eu cuido das minhas filhas, eu amo elas… Foi um momento que acabei explodindo, me arrependi, aconteceu tudo de forma rápida, tanto que peguei minhas coisas e fui embora. Eu amo minha família, isso não se faz com ninguém, estou errado, estou arrependido, eu sou um ser humano como qualquer outro que também erra, eu peço perdão a Deus, eu não sou um monstro como vocês pensam, amo minha família, meu pai, minha mãe, eu não sou esse monstro”, relatou.

A reportagem ouviu ainda a delegada responsável pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Crianças (Dercca), Danielle Matias, que ouviu o depoimento do homem. “Ele confirmou o que aconteceu, e ele alega que foi um momento de desespero, que ele estava muito nervoso já que uma das filhas tinha sumido, tinha se perdido na praia, e ficou um bom tempo perdida. Então ele ficou com muito medo, inclusive, dela ter se afogado e no momento que a filha retornou, segundo ele, no momento de muito desespero, a reação dele foi esta que está nos vídeos”, informou.

Ainda segundo a delegada, ele não imaginava que estivesse sendo filmado, e, após a repercussão do vídeo, ficou com medo de ser linchado.

O pai, afirmou Danielle Matias, irá responder pelo inquérito policial. As crianças foram encaminhadas para exames de corpo de delito e serão ouvidas na quarta-feira (4) pela Escuta Especializada. “Elas residiam com o pai, mas agora foram aconselhadas a ficarem com a mãe, até que tudo seja resolvido, isso apenas a Justiça que vai decidir”, disse a titular.

A Polícia Civil não divulgou a identidade do homem para preservar a integridade das duas crianças.