Painéis de LED ajudam a criar experiência memorável em eventos

O mercado de eventos está em constante transformação e vive um bom momento nos últimos anos. Uma previsão da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos aponta que o consumo do setor deve alcançar R$ 141,1 bilhões em 2025. O número representa um aumento de 8,4% em relação a 2024.

E Brasília tem experimentado dessa realidade. A capital federal tem sido escolhida para a realização de grandes eventos de diferentes segmentos, como esportes e entretenimento. Além disso, existem diversos pontos na cidade que chamam a atenção pela boa localização e beleza que só existem por aqui.

Com a ascensão desse mercado, também surge a demanda por soluções tecnológicas e inovadoras para impulsionar os eventos, como a instalação de painéis de LED. Essa alternativa enriquece e transforma a experiência visual dos participantes.

Nesse contexto, a ILED Produções se destaca com estratégias que conquistam clientes e parceiros há 10 anos. Referência no setor, a ILED se tornou a maior empresa em locação e aluguel de painéis de LED no Centro-Oeste e atende a todo o país.

O destaque da ILED é resultado de uma estratégia traçada para alcançar a confiança de clientes e parceiros, como explica Edmilson Junior, sócio da empresa. “Acreditamos muito em construir parcerias de longo prazo, entendendo as necessidades e superando as expectativas de cada cliente.”

Além disso, outro diferencial do negócio é a inovação constante, como explica o sócio. Isso faz com que a ILED se mantenha à frente do mercado, com equipamentos de última geração e uma equipe qualificada.

Edmilson acrescenta ainda que a combinação de qualidade, comprometimento e paixão impulsiona ainda mais o serviço que é oferecido pela empresa. “Cada evento que realizamos é tratado como único, e nossa equipe se dedica a entregar não só um serviço técnico, mas uma experiência visual que impressiona.”

A empresa também tem investido na ampliação nacional. O escritório em São Paulo, um ponto estratégico para atender à crescente demanda do setor, desempenha um papel fundamental nesse processo, consolidando a atuação da ILED em todo o país.

“Tudo é planejado minuciosamente para garantir que cada evento ocorra com eficiência e qualidade”, afirma o CEO da ILED Produções, Caio Marinho.

A diretora financeira Mara Nobre acrescenta que a estrutura consolidada em São Paulo contribui diretamente para a sustentabilidade e crescimento do negócio. Já Tamara Rocha, diretora jurídica, reforça que a expansão das operações exige um alinhamento rigoroso com normas e regulamentações do setor.

“A história da ILED Produções começou com um sonho: levar inovação e qualidade visual para eventos. Começamos com uma estrutura pequena, mas com muita dedicação e vontade de fazer a diferença.” Edmilson Junior, sócio da ILED Produções

Com uma década de experiência e atuação no mercado, a ILED se destaca pela presença em eventos de diferentes setores. Nos últimos anos, a empresa se especializou na instalação de painéis de LED em eventos corporativos, religiosos e de entretenimento, sempre oferecendo a melhor opção para atender às necessidades de cada cliente.

Edmilson explica que a ILED está focada no futuro e nos próximos desafios a serem superados. “Nossas expectativas incluem expandir nossa presença em novos mercados e fortalecer ainda mais a marca, além de continuar inovando em tecnologia e serviços.”

ILED Produções

Site | Instagram