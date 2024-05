Pais de atriz que caiu do 5º andar criam vaquinha para pagar hospital

Os pais de Mamie Laverock, atriz que caiu do quinto andar de um hospital em Vancouver, no Canadá, criaram uma vaquinha on-line para custear o tratamento da filha, que já passou por cinco cirurgias e está em estado crítico.

“Sua recuperação ainda não está clara neste momento, mas ela está viva e mostra sinais de melhora. Estamos tentando ir todos os dias para apoiá-la. Qualquer contribuição nos ajudaria a estar ao seu lado. Mas isso poderia levar mais de um mês”, disse Nicole Compton, mãe da atriz que ficou conhecida mundialmente por interpretar Rosaleen Sulivan, de Quando Chama o Coração, série exibida no Brasil pela RecordTV.

Junto com o pai de Mamie, Rob Compton, Nicole administra a vaquinha on-line, que já arrecadou C$ 14,139 (dólar canadense), cerca de R$ 53,445.

A vaquinha recebeu o apoio de colegas de elenco que trabalham com Mamie Laverock em Quando Chama o Coração, sucesso mundial exibido no Brasil pela RecordTV. Erin Krakow, protagonista da trama, se pronunciou nas redes sociais. “Acabei de doar. Se você tiver os meios para fazer o mesmo, espero que também o faça”, pediu.

Johannah Newmarch também ajudou a engajar o financiamento coletivo. ” Eu amo muito essa família maravilhosa e meu coração está partido. Um momento tão devastador para eles e para todos que se importam profundamente com a doce Mamie. Por favor, ajude se puder. Eles precisam de todo o apoio possível para superar esse pesadelo. Obrigada”, escreveu a atriz que interpreta a mãe da personagem de Mamie.

Os pais da atriz, Nicole e Rob Compton contaram que o acidente aconteceu quando ela passava por uma passarela no quinto andar do hospital. De lá para cá ela já passou por cinco cirurgias, mas ainda corre risco de morte.

“Estamos profundamente tristes em informar que, em 26 de maio, Mamie, que esteve em tratamento intensivo nas últimas duas semanas, foi retirada de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela de onde caiu de uma altura de cinco andares. Ela sofreu ferimentos que ameaçam sua vida, passou por múltiplas cirurgias extensas e está atualmente em suporte de vida [protocolo médico]. Estamos todos arrasados, chocados, neste momento intensamente difícil”, atualizou a família.

Mamie Laverock em cena de Quando Chama o Coração Carreira Mamie Laverock tem 19 anos e se destacou no papel de Rosaleen Sulivan, de Quando Chama o Coração (2014-2015). Na trama, ela é filha de Molly e Patrick Sullivan, um dos trabalhadores mortos em um acidente no início da série. Então, a personagem encontra dificuldades em lidar com a morte do pai e guarda rancor de Henry Gowen, administrador da mina onde Patrick trabalhava.

Apesar de jovem, Mamie também tem outros trabalhos na carreira, que incluem os filmes Guerra É Guerra (2012) e The Hollow Child (2017), além de dois episódios da série Lemony Snicket: Desventuras em Série, da Netflix.