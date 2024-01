Pais reclamam de distância de escolas para o ano letivo de 2024

Com a divulgação do resultado de pedidos de matrículas, pais reclamam de distância de escolas selecionadas para o ano letivo de 2024. As matrículas devem ser feitas de 3 até 10 de janeiro, no centro de ensino em que o aluno vai estudar, mas alguns dos responsáveis não estão satisfeitos.

“Moro na QE 26 [Guará], tem uma escola a três ruas para cima da minha casa e mandaram minha filha de 4 anos perto da Estrutural”, indignou-se Anamaria Rique. Ela pensou que pelo endereço de casa seria mais lógico que a filha estudasse no colégio próximo à residência.

A diferença é grande. A escola perto da casa é um percurso de 650 metros enquanto a unidade de ensino selecionada fica a 3,2 quilômetros. A primeira rota é possível fazer caminhando em menos de 10 minutos, já a da matrícula levaria mais de 40 minutos andando. Veja indicações:

distancia escola

Trajeto considerado ideal para Anamaria tem uma distância de 650 metros Material cedido ao Metrópoles

distancia escola2

Trajeto selecionado tem uma distância de 3,2 km Material cedido ao Metrópoles

Outro problema encontrado por Anamaria é em relação ao colégio do filho adolescente de 14 anos, que deve frequentar centro de ensino médio no Guará 1, sentido completamente oposto ao que deve ser feito para a filha caçula.

Confira o calendário letivo das escolas públicas do DF para 2024

“Com o mesmo endereço eles colocaram as crianças completamente distantes. Uma vai para o final do Guará 2 e outro para o Guará 1, sendo ainda que nenhum desses colégios é perto da minha casa”, comentou a mãe revoltada.

“Tem uma escola perto da que colocaram a minha filha que serviria para o meu filho. Pelo menos eu vou só para um lado”, justificou. “Isso se eu conseguir colocar os dois no mesmo turno porque, se eu não colocar no mesmo turno, aí a loucura vai ser maior. Vou de manhã acordar mais cedo, fazer toda a rotina para ir para a escola e quando sair para buscar um já tem levar o outro para escola”, detalhou.

A mãe informou que tentou ver na regional, mas a resposta que recebeu foi para matricular e tentar uma transferência para os meninos. “Não consigo entender ainda qual foi o critério de seleção deles”.

Outros pais Nas redes sociais, outros pais questionaram a situação. ” A creche indicou o meu menino para um lugar contramão, sendo que eu tenho outra filha que estuda em outro lugar”, relatou Danielle Sousa.

Na mesma linha, Luana Alves também reclamou da falta de logística da Secretaria de Educação. “Uma palhaçada. Eu moro na Samambaia e a vaga regular da minha filha, que tem 4 anos, saiu na Ceilândia”, contou.

Os resultados das inscrições para vaga no ano letivo foram publicados na última quinta-feira (28/12) pelo site da pasta.

O candidato que não efetivar a matrícula no período estipulado perderá a vaga contemplada. Aqueles já matriculados na rede pública no ano letivo de 2023 devem seguir os procedimentos e prazos de renovação das matrículas divulgados pela própria unidade educacional.

Período letivo O ano letivo da rede pública terá início em 19 de fevereiro de 2024 – após o feriado de Carnaval – e o encerramento do ano letivo será em 19 de dezembro. Ao todo, serão 200 dias letivos obrigatórios de aulas, além dos chamados dias letivos móveis – datas flexíveis ajustadas de acordo com a necessidade de cada unidade educacional.

A Secretaria de Educação respondeu em nota que adota a Unidade de Vizinhança da Residência e Trabalho (Uvirt) como critério para o Atendimento de Matrícula Nova e que esse sistema é parametrizado para buscar escolas próximas com vagas na oferta desejada pela família, utilizando o critério de sorteio randômico.

Veja a nota na íntegra

A Secretaria de Estado de Educação adota a Unidade de Vizinhança da Residência e Trabalho (Uvirt) como critério para o Atendimento de Matrícula Nova. A Uvirt refere-se a endereços ligados a uma unidade escolar, garantindo prioridade de atendimento à população que reside ou trabalha nesses locais. Na falta de atendimento na Uvirt ou nas unidades indicadas na inscrição, o estudante é encaminhado para a escola mais próxima com vaga.

O sistema é parametrizado para buscar escolas próximas com vagas na oferta desejada pela família, utilizando o critério de sorteio randômico.