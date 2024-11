Países árabes rejeitam propostas de redução de combustíveis fósseis na COP29

O representante da Arábia Saudita, Albara Tawfiq, anunciou que os países árabes não aceitarão qualquer proposta que contrarie o uso de “energias fósseis” no documento final da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que está sendo realizada em Baku, no Azerbaijão. Essa posição reflete uma resistência significativa em relação às expectativas de um acordo mais rigoroso sobre a redução do uso de combustíveis fósseis. Os europeus esperavam que a conferência resultasse em um compromisso mais firme para a diminuição gradual dos combustíveis fósseis, uma medida considerada essencial para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C até o final do século. A recusa dos países árabes em avançar nesse sentido contrasta com o consenso alcançado na COP28, realizada no ano passado em Dubai, onde se reconheceu a urgência de uma transição para um futuro sem combustíveis fósseis.

A mudança de postura do grupo árabe nesta nova conferência é vista como surpreendente e tem gerado tensões nas discussões sobre financiamento climático. A dificuldade em alcançar um consenso é um reflexo das divergências entre as nações, que complicam ainda mais as negociações em um momento crítico para a luta contra as mudanças climáticas. O ministro irlandês Eamon Ryan expressou preocupação com o retrocesso nas negociações, enfatizando a necessidade de resolver essas questões, especialmente considerando a influência do grupo árabe.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA