Paiva cita calendário e projeta mudanças no Bahia contra o Barcelona 

O triunfo sobre o Vitória no primeiro Ba-Vi do ano já ficou no passado para o Bahia. O tricolor foca agora na partida contra o Barcelona de Ilhéus, nesta quarta-feira (1º), às 21h30, no estádio Mário Pessoa, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O time que entrará em campo deve ter mudanças em relação ao clássico.

O técnico Renato Paiva tem realizado uma espécie de rodízio entre os jogadores. O treinador mostrou preocupação com a quantidade de jogos da equipe e quer evitar possíveis lesões. Desde o início da temporada o Esquadrão está realizando um jogo a cada três dias.

“Eu relembro que não é fácil fazer cinco jogos em 15 dias. A dupla de zagueiros tinha feito todos os jogos, Rezende também, a mesma coisa Borel. Estamos em início de temporada, mas isso não influencia na rotação do elenco. O que influencia é a sequência de jogos. Não vamos prejudicar o estado físico dos jogadores. A culpa não é nossa. É culpa do calendário”, disse ele antes de completar:

“Se poupar jogador é errado, todos os treinadores do Brasil estão errados. Com esse calendário, não há outra forma. Não vou perder um jogador para um lesão muscular por causa de sobrecarga. O que vamos fazer é avaliações físicas e de rendimento para definir o time”.

O Bahia pode ter uma novidade contra o Barcelona. O lateral esquerdo Matheus Bahia está recuperado de lesão e treinou normalmente nesta segunda-feira (30). Já o zagueiro Gabriel Xavier, segue em tratamento de um problema na coxa.

Após o clássico com o Vitória, Renato Paiva voltou a dizer que o elenco do Bahia não está fechado e que aguarda contratações. O treinador já deixou claro que pretende ter pelo menos três jogadores em cada posição.

“Repito que vamos contratar, mas essas negociações são difíceis. O trabalho da direção é fantástico. Se perdemos jogos porque não acertamos o gol, mesmo criando mais. Não é culpa dos jogadores que estão aqui. E mais, não poupei jogadores por causa desse jogo. Não é verdade. Eu poupo jogadores em função do desgaste. Nada mais”, finalizou o treinador português.