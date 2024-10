Pajem “arrasta” daminha após ela se recusar a entrar em casamento

São Paulo — O pajem Bernardo tinha uma missão no casamento de seu tio: entrar no altar ao lado da daminha de honra. Quando ele percebeu que ela se recusou a fazê-lo, o menino, de 6 anos, não pensou duas vezes e deu um jeito na situação, “arrastando” a amiga.

O vídeo do momento (veja abaixo) foi publicado no TikTok de Mariana Mossini, mãe de Bernardo. O casamento era do irmão dela e aconteceu em Cândido Mota, no interior de São Paulo, em julho deste ano.

O post começou a viralizar recentemente pela forma hilária com a qual o menino resolveu o problema. Já são mais de 500 mil visualizações.

Os internautas lotaram a publicação de comentários. “Ele: ‘bora, filha, você não vai fazer essa desfeita com os tios, não’”, brincou uma. “Maravilhoso ele”, elogiou outra. “Bruto, rústico e sistemático [risos]. Se demorasse mais um pouquinho ele ia pegar ela no colo”, disse um terceiro.

Respondendo uma seguidora, a própria Mariana usou a famosa frase do filme Tropa de Elite, “Missão dada é missão cumprida”, para ilustrar a situação.