Palestino joga carro contra viatura policial na Cisjordânia. Vídeo

Um palestino tentou realizar um ataque neste sábado (19/10) ao colidir um veículo contra uma viatura policial na entrada da comunidade de Ofra, na região de Binyamin. Segundo informações do exército israelense, ninguém ficou ferido e o homem era palestino.

Imagens capturaram o momento em que o homem arremessou o carro contra autoridades israelenses.

Veja:

De acordo a mídia local, o agressor foi neutralizado e não houve feridos no incidente, que ocorreu na entrada de Ofra, no norte da Cisjordânia. O Exército israelense informou que o “incidente está sob análise, juntamente com a forças de segurança israelenses”.

“Há pouco tempo, um terrorista palestino tentou realizar um ataque terrorista acelerando em direção a um veículo policial na entrada da comunidade de Ofra”, informou o exército de Israel.