Palestra com Ana Cláudia Quintana: corra e garanta seu ingresso!

Um sucesso de crítica e de público! Assim pode ser definida Ana Cláudia Quintana Arantes, médica, escritora e principal atração da 4ª edição do Metrópoles Talks. A palestrante apresenta o talk “Morte, um dia que vale a pena viver” no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília, nesta quinta-feira (17).

Devido ao grande sucesso de vendas, o Metrópoles transferiu o encontro com a médica do auditório Planalto para o auditório Master, o principal do local. Ou seja, novos ingressos foram liberados e os interessados podem garantir a participação.

A médica geriatra Ana Claudia Quintana Arantes chamou a atenção do país em 2012 após uma palestra no TEDx Talks. O vídeo viralizou e soma, atualmente, quase 4 milhões de visualizações no YouTube.

Ao encerrar a apresentação, Ana Cláudia cravou a frase “a morte é um dia que vale a pena viver”. Quatro anos depois, ela lançou um livro com o mesmo nome. Desde então, a obra vem conquistando cada vez mais pessoas.

Considerada uma das maiores referências sobre cuidados paliativos no Brasil, a escritora aborda o tema da finitude com um olhar humanizado. Segundo ela, o que deveria nos assustar não é a morte em si, mas a possibilidade de chegarmos ao fim da vida sem aproveitá-la, de não usarmos nosso tempo da maneira que gostaríamos.

Fundadora da Casa do Cuidar, Ana Claudia é formada pela Universidade de São Paulo (USP), com residência em Geriatria e Gerontologia no Hospital das Clínicas da FMUSP; e tem especialização em cuidados paliativos pela Universidade de Oxford.

Os tickets estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

Metrópoles Talks

O Metrópoles promoveu em 3 de outubro, a 3ª edição do Metrópoles Talks, com a presença do advogado Samer Agi. O profissional falou sobre os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador.

Outros grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez do navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Ana Claudia Quintana Arantes em Brasília

Palestra: “A morte é um dia que vale a pena viver: novo olhar sobre a finitude da vida”

Data e horário: 17 de outubro (quinta-feira), às 20h

Local: Ulysses Centro de Convenções

Onde comprar: Bilheteria Digital