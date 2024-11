Palmeiras aumenta chances de título após virada heroica contra o Bahia

O Palmeiras viu suas chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro aumentarem após a 34ª rodada, onde conseguiu uma virada impressionante contra o Bahia. Simultaneamente, o Botafogo, líder da competição, empatou com o Atlético-MG, o que fez a diferença de pontos entre as duas equipes cair para apenas dois. Com isso, as probabilidades de título do Palmeiras saltaram de 20% para 41%, enquanto o Botafogo viu sua chance diminuir de 76% para 53%, segundo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ainda há um confronto direto entre Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada, o que pode influenciar ainda mais a disputa pelo título.

O Fortaleza, que ocupa a terceira posição, também teve um leve aumento em suas chances, agora com 5,4%. Outras equipes como Flamengo, Internacional e São Paulo ainda têm chances, mas não ultrapassam 1%. No que diz respeito à classificação para a Libertadores, o Bahia apresenta 36,3% de probabilidade de se classificar, enquanto o Cruzeiro está com 29,3%. O Corinthians, após uma sequência de cinco vitórias, agora possui 16,7% de chances de garantir uma vaga, superando o Vasco, que tem 12,4%, e o Atlético-MG, que está com apenas 2,8%.

Na parte inferior da tabela, a situação é preocupante para o Atlético-GO, que ocupa a lanterna com apenas 26 pontos e está praticamente rebaixado. O Cuiabá apresenta um alarmante risco de queda, com 99,83% de chances de rebaixamento. Outras equipes como Criciúma e Red Bull Bragantino também estão em situação delicada, enquanto Juventude, Fluminense, Athletico-PR, Grêmio e Vitória, embora fora do Z-4, ainda enfrentam a ameaça do rebaixamento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias