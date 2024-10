Palmeiras e WTorre encerram conflitos com acordo de R$ 117,1 milhões

Nesta quarta-feira, Palmeiras e a Real Arenas, braço da WTorre anunciaram um acordo que põe fim a uma década de conflitos e desavenças. O entendimento inclui o pagamento de R$ 117,1 milhões, dos quais R$ 50,1 milhões serão quitados imediatamente ao clube, referentes a pendências financeiras da WTorre. Além disso, a capacidade do Allianz Parque será aumentada com a abertura do Gol Norte, que terá espaço para mil torcedores. As negociações também resolveram questões relacionadas a cadeiras cativas e outros espaços do estádio.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, enfatizou a importância do acordo para o futuro da parceria, que ainda conta com mais 20 anos de contrato. Sílvia Torre, representante da WTorre, considerou o entendimento uma vitória significativa para ambas as partes. O clima de tensão entre Palmeiras e WTorre se agravou devido à insatisfação de Leila Pereira com as dívidas da WTorre, o que resultou em disputas judiciais. No entanto, a situação começou a mudar com a chegada de Marcelo Frazão à vice-presidência da WTorre.

