Palmeiras empata com o Fortaleza e vê o Botafogo abrir vantagem no Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza se enfrentaram neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Verdão buscava a vitória para continuar na briga com o Botafogo pelo título do campeonato, mas viu o time carioca abrir vantagem de três pontos. A primeira grande chance do primeiro tempo foi criada pela equipe anfitriã. Aos 16 minutos, o meio-campista Raphael Veiga cobrou uma falta na área do Fortaleza, Zé Rafael ajeitou para Gustavo Gómez que tentou de voleio, mas a bola saiu por cima da meta. Aos 24, o atacante Flaco López recebeu uma carga pelas costas do zagueiro Tite, caiu na área, e o árbitro marcou pênalti. Veiga foi para a cobrança e inaugurou o placar. Com o gol, o camisa 23 chegou a marca de 100 gols pelo Palmeiras. Mesmo com menos posse de bola, o Fortaleza foi para cima. Aos 38 minutos, a equipe cearense manteve a pressão após a cobrança de escanteio, e após o corte feito por Felipe Anderson, a bola sobrou para Hércules que, de fora da área, finalizou forte e certeiro, empatando a partida, 1 a 1.

Aos 42 minutos, a bola sobrou nos pés de Veiga, que sem muito espaço e em cima do lance, finalizou para fora. Em um contra-ataque armado pelo argentino Lucero, Martínez avançou pela lateral-esquerda, cruzou e Moisés cabeceou no travessão. O segundo tempo começou com polêmica. Aos 8 minutos, Caio Paulista chutou de fora da área e a bola bateu no braço de Yago Pikachu. O árbitro Ramon Abatti reviu o lance no VAR e marcou outro pênalti para o Palmeiras. Estevão, a jóia da equipe comandada por Abel Ferreira, ampliou o placar para 2 a 1. Assim como no primeiro tempo, o Fortaleza, após sofrer o gol, não recuou e correu atrás do resultado. Aos 17 minutos, Mayke rebateu mal e ajeitou a bola para Moisés, que chegava livre para finalizar de frente para o gol, 1 a 1.