Palmeiras faz 5 a 3 no Juventude e fica a um ponto do Botafogo

Um dos melhores jogadores que o Brasil produziu depois de Neymar, Estêvão seguiu seu roteiro de atuações brilhantes e foi decisivo para a vitória do Palmeiras sobre o Juventude em ótimo jogo no Sul. O garoto de 17 anos fez um gol, deu assistência para outro e construiu parceria brilhante com Raphael Veiga, o grande protagonista da noite, com três gols no triunfo por 5 a 3 fora de casa, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul na noite deste domingo. Richard Ríos foi o outro palmeirense a marcar. A 18ª vitória do Palmeiras no Brasileirão, combinada ao tropeço do Botafogo na última sexta-feira, deixa o vice-líder a um ponto do rival carioca, que lidera o torneio com 61 pontos. Melhor ataque da competição, o time de Abel Ferreira aprimorou seu poder ofensivo, fez cinco gols em um duelo só pela terceira vez no campeonato e pressiona o Botafogo, que pode ver o cenário de 2023 se repetir. O Juventude é o 14º colocado, com 34 pontos. Segue ameaçado pelo rebaixamento.

