Palmeiras faz preparação intensa para clássico contra o Corinthians

O Palmeiras está se preparando intensamente para o clássico contra o Corinthians, que ocorrerá nesta segunda-feira (4) na Neo Química Arena, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe organizou os treinos em três grupos distintos, priorizando aspectos técnicos como finalizações e cruzamentos, essenciais para o desempenho em campo. Durante os treinos, o lateral-esquerdo Piquerez se dedicou a um trabalho específico, já que está em fase de transição física após uma lesão no joelho esquerdo. Por outro lado, Lázaro continua a seguir um plano de treinamento individualizado, sob a supervisão do Núcleo de Saúde e Performance do clube, visando sua recuperação.

Em um momento especial, o técnico Abel Ferreira foi homenageado pela presidente Leila Pereira e pelo vice-presidente Paulo Buosi, em celebração aos quatro anos de sua gestão à frente do Palmeiras. Durante a cerimônia, Abel recebeu quadros que simbolizam a marca alcançada, um reconhecimento ao seu trabalho e dedicação. O treinador expressou sua gratidão, destacando o orgulho que sente em fazer parte da história do Palmeiras.

Ele também fez questão de agradecer aos jogadores que contribuíram para o sucesso da equipe durante sua trajetória, reforçando a importância do trabalho em conjunto para alcançar os objetivos do clube.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias