Palmeiras garante R$ 111 milhões em patrocínios para 2025 e anuncia renovação com Marcelo Lomba

O Palmeiras anunciou um significativo avanço em suas receitas de patrocínio para 2025, totalizando R$ 111 milhões anuais. Deste montante, R$ 11 milhões são provenientes da Sil Fios e Cabos Elétricos, enquanto a Sportingbet contribui com R$ 100 milhões fixos. Além disso, há a possibilidade de que esse valor chegue a R$ 170 milhões, dependendo do cumprimento de metas estabelecidas. A apresentação oficial da parceria com a Sportingbet está agendada para o dia 13, no Allianz Parque. A diretoria do clube tem como objetivo expandir ainda mais suas receitas, buscando alcançar R$ 200 milhões anuais em patrocínios.

O contrato com a Sil Fios é válido até 2026, enquanto a parceria com a Sportingbet é de três anos, com a opção de prorrogação. Ambas as marcas estarão visíveis nos uniformes das equipes masculina, feminina e de base do Palmeiras. A estreia da Sil Fios ocorrerá na partida contra o Oeste, enquanto a Sportingbet fará sua primeira aparição no dia 15, durante a estreia do Campeonato Paulista contra a Portuguesa.

Renovação com Lomba

Marcelo Lomba teve seu vínculo com o Palmeiras estendido até o final de 2025. O goleiro, que já tem 38 anos, demonstrou sua disposição em colaborar com o técnico Abel Ferreira e ressaltou a união do elenco para a nova temporada.

“Os anos que passaram foram bons, mas a gente quer mais em 2025. Eu estou muito feliz com esse novo ano, que gera muita expectativa pelos campeonatos que temos, pelo grupo forte que está se formando. Senti do grupo, nesses primeiros dias, muita vontade de trabalhar e a camisa exige essa vontade de querer conquistar, de brigar sempre pelo topo”, afirmou.

Com três anos de casa, Lomba participou de 22 jogos na última temporada, sofrendo gols em metade deles. O goleiro destacou a relevância do trabalho em equipe e a importância de transmitir sua experiência aos jogadores mais jovens do grupo.

“Seja quem jogar 70 jogos no ano ou quem jogar menos, (precisa) sempre pensar mais no coletivo do que na individualidade. Procuro a cada dia dar o meu melhor dentro e fora de campo, passando experiência para os mais novos, ajudando quem chega. E, nas oportunidades, poder fazer um bom trabalho, fechar o gol, ajudar o time a vencer as partidas e seguir esse ciclo de conquistas em 2025”, disse o goleiro, que vê o grupo empenhado para começar o ano com vitórias.

O Campeonato Paulista, que se aproxima, traz boas memórias para Lomba, que já levantou três troféus estaduais com a camisa do Palmeiras.

Veja os dez maiores patrocínios da Série A:

1º – Flamengo (PixBet) – R$ 115 milhões

2º – Corinthians (Esportes da Sorte) – R$ 103 milhões

3º – Palmeiras (Sportingbet) – R$ 100 milhões

4º – Vasco (Betfair) – R$ 70 milhões

5º – Atlético-MG (H2Bet) – R$ 60 milhões

6º – Santos (Blaze) – R$ 55 milhões

7º – Fluminense e São Paulo (Superbet) – R$ 52 milhões

8º – Cruzeiro (Betfair) – R$ 40 milhões

9º – Grêmio e Internacional (Banrisul) – R$ 30 milhões

10º – Botafogo (Parimatch) – R$ 27,5 milhões.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias