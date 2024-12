Palmeiras mira Paulinho do Atlético-MG como reforço de peso para 2025

O Palmeiras está de olho em Paulinho, atacante do Atlético-MG, e pode considerar uma troca de jogadores como parte da negociação. O clube mineiro estipulou um valor de 25 milhões de euros, equivalente a R$ 162,39 milhões, pelo atleta de 24 anos. Esse montante é visto como elevado pelo Palmeiras, que já investiu US$ 12 milhões, ou R$ 75,35 milhões, em novas contratações nesta temporada, para trazer Facundo Torres. Para evitar ultrapassar o limite orçamentário, a equipe paulista planeja incluir outros jogadores na proposta. Informação foi dada pelo GE.

WhatsApp

No ano de 2024, Paulinho teve um desempenho notável, participando de 59 jogos e anotando 19 gols, desempenhando um papel crucial nas campanhas do Atlético-MG nas finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. No entanto, o jogador está em processo de recuperação de uma lesão e passou por uma cirurgia em dezembro, com previsão de retorno aos gramados em maio de 2025.

A carreira de Paulinho começou no Vasco, onde se profissionalizou em 2018. Ele foi transferido para o Bayer Leverkusen por 20 milhões de euros. Após quatro anos na Alemanha, foi emprestado ao Atlético-MG e, em 2023, teve sua contratação definitiva até 2026. Além de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols, Paulinho conquistou o Campeonato Mineiro em 2023 e 2024 e foi parte da seleção brasileira que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2021.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias