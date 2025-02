Palmeiras não perde em casa para o Corinthians há 5 anos; veja as odds

É dia de Derby! Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (6/2), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Às 20h (de Brasília), os dois times se enfrentam no Allianz Parque em um dos maiores clássicos do Brasil.

Com 11 pontos conquistados até aqui, o Palmeiras está na terceira colocação do Grupo D, atrás do São Bernardo, que tem 15, e da Ponte Preta, com 12. O Velo Clube completa o grupo. Já o Corinthians é o líder do A, com 18, à frente de Mirassol, Inter de Limeira e Botafogo-SP.

Quem vence o clássico? Odds* Esportes da Sorte

Vitória do Palmeiras: 1.87

Empate: 3.48

Vitória do Corinthians: 3.88

Favorito no clássico, segundo as odds da Esportes da Sorte, o Palmeiras tem a chance de aumentar uma sequência positiva diante do Corinthians.

O Verdão não perde dentro de casa para o rival há cinco anos. A última vitória do Timão como visitante aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2019, quando ganhou por 1 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Paulista.

Neste período de invencibilidade como mandante, o Palmeiras venceu cinco jogos e houve quatro empates.

Veja os últimos nove jogos entre Palmeiras e Corinthians, com o Verdão como mandante

01/07/2024 – Palmeiras 2 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2024

18/02/2024 – Palmeiras 2 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista 2024

29/04/2023 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2023

23/04/2022 – Palmeiras 3 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2022

17/03/2022 – Palmeiras 2 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista 2022

12/06/2021 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2021

18/01/2021 – Palmeiras 4 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista 2021

08/08/2020 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista 2020

09/11/2019 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2019

Qual o valor do ambos marcam? Odds* na Esportes da Sorte

Sim: 1.85

Não: 1.79

Uma boa alternativa de mercado para a partida é o de gols. E a odd para ambos os times marcarem está boa. Olhando o retrospecto dos dois times na atual edição do Campeonato Paulista, a tendência é que as duas equipes consigam balançar as redes.

Nas seis partidas disputadas pelo Palmeiras até aqui, em quatro delas houve pelo menos um gol de cada um dos times. Já nos sete jogos do Corinthians, aconteceu em cinco.

E no confronto direto entre Palmeiras e Corinthians nos últimos novos jogos do Verdão como mandante, o ambos marcam bateu em seis.

Mais de um gol do Palmeiras (Odd* na Esportes da Sorte)

Mais de 1.5 gols do Palmeiras: 2.03

Para quem quiser apostar em gols do Palmeiras, uma boa opção é o mais de 1.5 gols. A odd para isso acontecer é 2.03. Ou seja, se você apostar R$10 e o Verdão balançar as redes do Corinthians pelo menos duas vezes, o retorno será de R$20,30.

Nos últimos cinco confrontos entre os dois times com o Palmeiras jogando como mandante, o Verdão fez mais de um gol em todos eles.

Como chegam as equipes

O Palmeiras chega para o duelo após vencer o Guarani por 4 a 1, no domingo (2), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Richard Ríos, Maurício e Estêvão, duas vezes.

Já o Corinthians entrou em campo na segunda-feira (3), em partida antecipada da 11ª rodada, contra o Grêmio Novorizontino. Com um time alternativo, o Timão venceu por 1 a 0, com gol de Alex Santana.