Palmeiras pode faturar mais de R$ 1 bilhão com vendas de jovens talentos

Nos próximos dois anos, o Palmeiras pode arrecadar mais de R$ 1 bilhão com a venda de seus jovens talentos. A equipe de base tem se destacado não apenas por suas conquistas na Copa São Paulo de Juniores, mas também pela valorização de seus jogadores no mercado. O nome da vez é o zagueiro Vitor Reis, de apenas 18 anos, que chamou a atenção do Manchester City, que teria apresentado uma proposta de 40 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 252,6 milhões. Caso a negociação se concretize, Vitor Reis se tornará o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, superando a transferência de Lucas Beraldo, que foi vendido pelo São Paulo ao Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros em 2023.

O Palmeiras tem se mostrado eficiente em suas transações, e a venda de Reis pode ser um marco significativo para o clube. Nos últimos dois anos, o Palmeiras já conseguiu faturar 191 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente R$ 1,2 bilhão, com a venda de jogadores como Endrick, Estêvão e Luis Guilherme. Luis Guilherme, por exemplo, foi negociado com o West Ham por 23 milhões de euros, além de 7 milhões em bônus.

Endrick, que se transferiu para o Real Madrid, rendeu ao Palmeiras 48 milhões de euros, com mais 12 milhões em bônus. Estêvão, que ainda faz parte do elenco, foi vendido ao Chelsea por 45 milhões de euros, com 16 milhões em bônus, e sua transferência será efetivada após o Mundial de Clubes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias