Palmeiras repete roteiro que terminou com título no Brasileirão 2023

o triunfo a do Palmeiras em cima do Atlético-GO e o tropeço do Botafogo diante do Vitória, no último sábado (23/11), permitiram a liderança Alviverde na 35ª rodada do Brasileirão. A coincidência é maior ainda, pois o time paulista tomou a ponta da tabela do mesmo Botafogo em 2023. Na ocasião, o Porco terminou como campeão.

Na temporada passada, o Botafogo liderou o campeonato por 32 rodadas e chegou a abrir 14 pontos de vantagem para o vice-líder. A saída do técnico Luís Castro para o Al-Nassr, porém, provocou uma queda de rendimento na equipe na reta final do Brasileirão.

Por outro lado, o protagonismo de Endrick dava o gás necessário para o Palmeiras reagir. Até que na 35ª rodada, o Glorioso empatou com o iminente rebaixado Santos, enquanto o Alviverde arrancava um empate heroico diante do Fortaleza. A combinação de empates permitiu a troca de liderança.

Na sequência, Palmeiras conseguiu bons resultados nos jogos restantes, enquanto o Botafogo mantinha desempenhos ruins. A temporada terminou no 12º Brasileirão do Alviverde, o segundo seguido, em 2022 e 2023. Há chances ainda de o certame de 2024 ser o terceiro seguido do time paulista.

Neste ano, o Palmeiras bateu o Atlético-GO por 2 x 0 e o Botafogo empatou em 1 x 1 com o Vitória na rodada 35. A combinação faz os times empatarem em pontos, mas o número de triunfos do Alviverde é maior, o que resulta na troca de liderança.

O filme é capaz se repetir, o Palmeiras pode ser tricampeão em sequência e o Botafogo pode terminar o ano sem troféus de grande expressão. Contudo, há também a oportunidade de o Glorioso lidar com os traumas do passado, conquistar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano.

Os times se enfrentam em confronto direto, nesta terça-feira (26/11), a partir das 21h30, pela 36ª rodada do Brasileirão. Aquele que vencer, mantém ou se torna líder do certame nacional.