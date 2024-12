Palmeiras x Fluminense: onde assistir, horário e escalação do Brasileirão

Neste domingo (08), Palmeiras e Fluminense fazem uma rodada decisiva do Brasileirão. O Palestra Itália precisa da vitória para tentar vencer a competição, enquanto o Tricolor precisa dos pontos para não cair de divisão. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Palmeiras x Fluminense Competição: Campeonato Brasileiro Rodada: 38ª Data: 08/12 (domingo) Horário: 16h00 (horário de Brasília) ​Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Onde assistir à última rodada do Brasileirão

O duelo terá transmissão no canal fechado SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Flaco López e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Germán Cano e Serna.

Como vem Palmeiras e Fluminense no Brasileirão

O Palmeiras ainda tem chances de levantar a taça do Brasileirão. Para isso, precisa vencer do Fluminense e torcer para o que o Botafogo perca contra o São Paulo. A equipe paulista, no entanto, vem enfrentando dificuldades nos últimos jogos.

Atualmente, o Verdão vem de uma vitória de virada por 2×1 contra o Cruzeiro e acumula 73 pontos, na vice-liderança, apenas três atrás do Botafogo.

Já o Fluminense luta para não ser rebaixado. O Tricolor de Laranjeiras vem de uma vitória por 1×0 contra o Cuiabá, mas está na 15ª posição, com 43 pontos, apenas dois acima do Z4. Se perder, o Flu terá que torcer para que os adversários não pontuem.

