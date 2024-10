Palmeiras x Fortaleza: como foram os últimos jogos? Veja para apostar

O Palmeiras busca a liderança do Brasileirão enquanto o Fortaleza tenta se aproximar da briga pelo título. Neste sábado (26/10), às 16h30 (horário de Brasília), o Verdão encara o Laion pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Pensando em apostar no jogo? Então confira como foram os últimos jogos entre Palmeiras e Fortaleza.

O histórico do confronto é equilibrado, com 24 jogos: o Palmeiras soma 10 vitórias, o Fortaleza, oito, e ainda tiveram seis empates. Um detalhe importante é que o Fortaleza não vence o Palmeiras como visitante desde 2021 quando ganhou por 3 x 2 no Brasileirão.

A partida mais recente entre as equipes ocorreu no primeiro turno, em junho, e terminou com uma vitória do Fortaleza por 3 x 0 em casa.

Odds* Rivalo apontam Palmeiras favorito a vencer

Vitória do Palmeiras – odd 1.45 na Rivalo

Empate – odd 4.50

Vitória do Fortaleza – odd 7.30

Isso significa que, se você apostar R$ 10 no empate, e seu palpite se confirmar, o retorno será de R$ 45.

* Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 25 de outubro de 2024 às 10h08.

Últimos jogos entre Palmeiras x Fortaleza

Brasileirão 2024

Data: 26/6/2024

Local: Arena Castelão

Placar: Fortaleza 3 x 0 Palmeiras

Brasileirão 2023

Data: 26/11/2023

Local: Arena Castelão

Placar: Fortaleza 2 x 2 Palmeiras

Brasileirão 2023

Data: 22/7/2023

Local: Allianz Parque

Placar: Palmeiras 3 x 1 Fortaleza

Copa do Brasil 2023

Data: 31/5/2023

Local: Arena Castelão

Placar: Fortaleza 1 x 0 Palmeiras

Copa do Brasil 2023

Data: 17/5/2023

Local: Allianz Parque

Placar: Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Como o Palmeiras chega para a partida?

O Palmeiras quer a liderança do campeonato e vai em busca dos três pontos. A equipe do Abel Ferreira está na segunda posição com 60 pontos, somente um ponto atrás do líder Botafogo, por isso esse jogo vale muito.

O Verdão está em ótima fase, com uma invencibilidade de dez jogos. Em partida mais recente, venceu por 5 x 3 o Juventude fora de casa, com direito a três gols do Rafael Veiga.

Como o Fortaleza chega para a partida?

O Fortaleza vem logo atrás e ainda sonha com a possibilidade de um título, ocupa a terceira posição e soma 56 pontos. Na briga pela Libertadores, o Laion está a dez pontos do Bahia, 7º colocado e primeiro fora da zona. A equipe de Vojvoda não vence há dois jogos e vem de um empate com o Atlético-MG por 1 x 1.

Informações gerais da partida