Palpite Boston Celtics x Dallas Mavericks – NBA – 06/02/2025

Na noite desta quinta-feira, 6 de fevereiro, o Boston Celtics recebe a visita do Dallas Mavericks, dando sequência à temporada 2024/25 da NBA. A bola laranja sobe a partir das 21h30 (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston. E, aqui neste artigo, apresentaremos as melhores odds de apostas do site da Betano.

Os Celtics estão em alta após vitórias impressionantes enquanto os Mavericks buscam estabilidade com as novas aquisições. Aliás, veja como apostar na maior liga de basquete do mundo com nosso artigo de melhores sites de apostas NBA.

Nossos palpites para Boston Celtics x Dallas Mavericks

Agora, indicamos as principais apostas para o embate entre Boston Celtics e Dallas Mavericks.

Palpite: quem vencerá Boston Celtics x Dallas Mavericks?

Os Celtics vêm demonstrando força com um recorde positivo na Conferência Leste, ocupando a vice-liderança com 36 vitórias e 15 derrotas. Recentemente, os Celtics superaram o Philadelphia 76ers, em um jogo de recuperação impressionante após estar perdendo por 26 pontos, e o Cleveland Cavaliers.

Os Mavericks, por outro lado, estão enfrentando desafios na Conferência Oeste, com 26 vitórias e 25 derrotas. E os texanos estão enfrentando críticas após a polêmica troca que mandou o astro Luka Doncic para o Los Angeles Lakers.

Diante desse cenário, nosso palpite para o confronto entre Boston Celtics e Dallas Mavericks é a vitória dos Celtics. Essa opção aparece com odds de 1.25 na Betano (até o término da redação deste palpite).

Palpite: Handicap – Boston Celtics -8,5

Além do vencedor da partida, nós também palpitamos mais uma ótima dica, sempre com as melhores odds NBA para o duelo entre Boston Celtics x Dallas Mavericks. Esta é a opção no mercado de “Handicap – Boston Celtics -8,5”, com cotação de 1.83 no site da Betano.

Os Celtics têm mostrado consistência e dominância, o que nos leva a acreditar que eles vencerão com uma margem confortável. Ou seja, por nove ou mais pontos de diferença para nossa escolha ser certeira.

Fase atual do Boston Celtics

O Boston Celtics está em alta na temporada, com forte desempenho ofensivo e liderança sólida de jogadores como Jayson Tatum. Com um recorde de 36 vitórias e 15 derrotas, na vice-liderança da Conferência Leste, a equipe tem se destacado tanto na parte ofensiva quanto defensiva.

A vitória recente sobre o líder Cleveland Cavaliers por 112 a 105 reafirma a posição de força, com Tatum e Jaylen Brown liderando a ofensiva. E a defesa vem sendo bem orquestrada pelo técnico Joe Mazzulla.

Boletim de lesões NBA – Boston Celtics

Sem lesões no boletim de lesões (até o fechamento da redação deste palpite).

Momento recente do Dallas Mavericks

O Dallas Mavericks atravessa um período de adaptação no meio da temporada 2024/25 após a troca de Luka Dončić e a chegada de Anthony Davis.

Com uma campanha de 26 vitórias e 25 derrotas, a equipe enfrenta dificuldades defensivas, como evidenciado nas derrotas recentes contra Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers.

Kyrie Irving é uma peça-chave para manter a ofensiva dos Mavericks enquanto os texanos esperam fortalecer a defesa com o reforço de Davis.

Boletim de lesões NBA – Dallas Mavericks

O astro Anthony Davis segue se recuperando de lesão no abdômen e o status será monitorado antes do jogo contra os Celtics, que pode ser a estreia com a camisa dos Mavs.

Daniel Gafford , que se recupera de lesão no ombro, disse que espera estar disponível para o duelo contra os Celtics.

P.J. Washington , que ficou fora da partida contra os 76ers por motivos pessoais, tem status incerto para esta quinta.

Com lesão no quadril, Dwight Powell é dúvida para o compromisso da noite desta quinta.

Dereck Lively II segue se recuperando de fratura por estresse no tornozelo direito e ele deve ser reavaliado no final de fevereiro.

Quando e onde assistir o jogo Boston Celtics x Dallas Mavericks

Este Boston Celtics x Dallas Mavericks está marcado para a noite desta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília). O confronto será no icônico TD Garden, em Boston, no estado de Massachusetts.

Quer acompanhar ao vivo? Veja as opções abaixo onde pode ser possível assistir aos jogos da NBA: