Palpite Boston Celtics x New Orleans Pelicans – NBA – 12/1/2025

O Boston Celtics recebe o New Orleans Pelicans pela temporada 2024/25 da NBA. A partida acontece no dia 12 de janeiro de 2025, às 20h (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston. Neste artigo, apresentaremos as melhores odds de apostas do site da KTO.

O Celtics chega embalado, ocupando a segunda posição na Conferência Leste com um recorde de 27-10. Já o Pelicans vive momento complicado, amargando a última colocação no Oeste, com apenas 7 vitórias em 38 jogos disputados. Confira nossa lista das melhores casas de apostas e escolha a sua.

Nossos palpites para Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Confira abaixo nossas principais apostas para o duelo entre Celtics e Pelicans:

Palpite: quem vai vencer Boston Celtics x New Orleans Pelicans?

O Boston Celtics vem demonstrando um excelente desempenho nesta temporada, especialmente jogando em casa. Com um recorde de 27-10, a equipe ocupa a segunda posição na Conferência Leste e venceu quatro dos últimos cinco jogos.

Por outro lado, o New Orleans Pelicans enfrenta sérias dificuldades, ocupando a última colocação no Oeste com apenas 7 vitórias em 38 partidas. O time tem sofrido com lesões importantes e apresenta um desempenho muito abaixo do esperado, principalmente fora de casa.

Nosso palpite para este confronto entre Boston Celtics x New Orleans Pelicans é a vitória dos Celtics. Veja as odds direto no site da KTO.





Palpite Handicap – Boston Celtics -12,5

Além do vencedor da partida, também temos um palpite interessante para o confronto entre Boston Celtics x New Orleans Pelicans:Handicap – Boston Celtics -12,5. Veja as odds direto no site da KTO.

O Celtics tem sido dominante em casa e deve vencer com folga diante de um Pelicans em má fase.

Fase atual do Boston Celtics

O Boston Celtics vive um excelente momento na temporada 2024/25 da NBA. Com 27 vitórias e apenas 10 derrotas, a equipe ocupa a segunda posição na Conferência Leste, demonstrando força tanto no ataque quanto na defesa.

O time comandado por Joe Mazzulla vem de uma sequência positiva, vencendo quatro dos últimos cinco jogos, incluindo uma importante vitória sobre o Denver Nuggets. Jogando em casa, no TD Garden, os Celtics têm sido particularmente dominantes, aproveitando o apoio da torcida para construir um excelente retrospecto como mandante.

Boletim de lesões NBA – Boston Celtics

Sem lesões atualizadas.

Momento recente do New Orleans Pelicans

O New Orleans Pelicans atravessa uma temporada extremamente complicada na NBA 2024/25. Com apenas 7 vitórias em 38 jogos disputados, a equipe ocupa a última colocação na Conferência Oeste, muito distante da zona de classificação para os playoffs.

O time vem de uma sequência negativa, perdendo oito dos últimos dez jogos disputados. As dificuldades são ainda maiores quando a equipe atua fora de casa, onde o retrospecto é bastante ruim. Além disso, lesões importantes, como as de Zion Williamson e Trey Murphy III, têm prejudicado ainda mais o desempenho dos Pelicans nesta temporada.

Boletim de lesões NBA – New Orleans Pelicans

Zion Williamson : lesão no joelho, sem previsão de retorno

Trey Murphy III : lesão no tornozelo, sem previsão de retorno

Quando e onde assistir o jogo Boston Celtics x New Orleans Pelicans

O jogo entre Boston Celtics e New Orleans Pelicans acontece no dia 12 de janeiro de 2025, às 20h00 (horário de Brasília). A partida será realizada no TD Garden, em Boston, Massachusetts. Confira a seguir as opções para acompanhar os jogos da NBA 2024/25 ao vivo no Brasil: