Palpite Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets – NBA – 09/11/2024

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets será mais um grande jogo da temporada 2024/25 da NBA. E a partida está marcada para a noite deste sábado (9/11), às 21h30 (horário de Brasília). O jogo será na Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland. Vamos apresentar as melhores odds de apostas do site da Betano.

Os Cavaliers chegam com moral elevado, ostentando um recorde impressionante neste começo de temporada. Enquanto isso, os Nets enfrentaram altos e baixos nos jogos recentes. Inclusive, indicamos que faça suas bets no jogo usando o código promocional Betfair.

Nossos palpites para Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Agora, indicamos as principais apostas para o embate entre Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets.

Palpite: quem vencerá Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets?

Os Cavaliers estão liderando a Conferência Leste com uma campanha praticamente impecável. Recentemente, superaram o New Orleans Pelicans, mostrando força na quadra. Com Donovan Mitchell e Darius Garland em ótima forma, a equipe promete ser um desafio para qualquer adversário.

Os Nets, por outro lado, ainda buscam encontrar o equilíbrio, tendo performances inconsistentes nas últimas partidas. Nosso palpite para o confronto entre Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets é a vitória dos Cavaliers. Esse palpite tem odd de 1.22 na Betano (até o fechamento deste artigo).

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 8 de novembro de 2024 às 11h31.

Palpite Total de Pontos – Mais de 225,5

Além de esperarmos uma vitória dos Cavaliers, acreditamos que o confronto terá uma pontuação alta devido ao poder ofensivo das equipes. Assim, vamos na opção “Total de Pontos – Mais de 225,5”, com odd de 1.83 no site da Betano.

Essa projeção leva em conta a capacidade dos Cavaliers em manter um ritmo elevado enquanto os Nets também buscam pontuar em transição rápida.

Fase atual do Cleveland Cavaliers

O Cleveland Cavaliers está em um momento formidável, dominando a Conferência Leste com um desempenho muito bom. Foram nove vitórias nos nove primeiros jogos da temporada. Lembrando que a equipe dos Cavs enfrentou o Golden State Warriors na noite da última sexta, em jogo finalizado após o término deste palpite.

Donovan Mitchell, Jarrett Allen e Caris LeVert lideram a equipe, que vem combinando eficácia ofensiva e solidez defensiva.

Esse sucesso é atribuído à profundidade do elenco, em que jogadores do banco oferecem suporte crucial. Ou seja, estendendo a boa performance ao longo dos jogos. Com poucos jogadores lesionados, os Cavaliers seguem fortes para esse confronto.

Boletim de lesões NBA – Cleveland Cavaliers

Dean Wade , que está doente, é dúvida.

Max Strus segue afastado devido a uma lesão no quadril e só deve voltar no fim de novembro ou começo de dezembro.

Emoni Bates passou por cirurgia para reparar uma ruptura no menisco do joelho direito e não tem data para retorno.

Momento recente do Brooklyn Nets

O Brooklyn Nets encara o início da temporada com instabilidade, alternando entre vitórias convincentes e derrotas inexplicáveis. A vitória recente sobre o Memphis Grizzlies mostrou do que a equipe é capaz, mas a derrota para o Detroit Pistons levantou dúvidas sobre a consistência.

Até a noite da última sexta, a equipe nova-iorquina estava com 50% de aproveitamento, com quatro vitórias e quatro derrotas. Porém, o time de Brooklyn enfrentou o Boston Celtics na sexta, em jogo ocorrido após o fechamento deste palpite.

Dennis Schroder se destaca na liderança da equipe, mas o desempenho defensivo ainda precisa de melhorias significativas. A equipe busca encontrar mais estabilidade na performance para competir no mais alto nível. Mas, ajustes, sobretudo ofensivos, são focos atuais para enfrentar desafios como o Cavaliers.

Boletim de lesões NBA – Brooklyn Nets

Bojan Bogdanovic , que está com lesão no pé, é dúvida para o jogo contra os Cavaliers.

Noah Clowney também tem status duvidoso devido a uma doença.

Trendon Watford , que está com contusão no músculo posterior da coxa, não vai jogar contra os Cavs.

Day’Ron Sharpe , que está com lesão no músculo posterior da coxa esquerda, ainda deve ficar mais algumas semanas fora.

Quando e onde assistir o jogo Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets se enfrentam neste sábado, 9 de novembro de 2024, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será na Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, no estado de Ohio.

Quer assistir o duelo entre Cavaliers e Nets? Veja as opções disponíveis para acompanhar a NBA aqui no Brasil: