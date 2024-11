Palpite Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder – NBA – 02/11/24

Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder se encontram em mais uma grande partida da temporada 2024/25 da NBA. O jogo está marcado para o fim da noite deste sábado (2/11), a partir das 23h30 (horário de Brasília). E o confronto ocorrerá no Intuit Dome, em Inglewood. Então, neste artigo, vamos apresentar as melhores odds de apostas do site da Betano.

Os Clippers lutam para se reerguer enfrentando lesões e inconsistências. Por sua vez, o Thunder busca manter o recorde invicto e a liderança. Quer apostar com sabedoria? Aliás, confira nossa lista das melhores casas de apostas.

Nossos palpites para Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder

Dessa maneira, vamos trazer algumas dicas de apostas para Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder.

Palpite: quem vencerá Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder?

Os Clippers entram em quadra com a ausência notável de Kawhi Leonard, dependendo mais de James Harden e Norman Powell. Aliás, no momento, eles enfrentam certas dificuldades ofensivas e altos índices de turnovers.

Por outro lado, o Thunder se destaca de maneira consistente tanto ofensiva quanto defensivamente, com a liderança de jogadores como Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren. Aliás, o time tem a melhor defesa da NBA até aqui, com média de 94,8 pontos sofridos por partida.

Diante deste cenário, nosso palpite para Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder é uma vitória do Oklahoma City Thunder. Essa aposta estava com odd de 1.34 na Betano até o fechamento deste artigo.

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 1º de novembro de 2024 às 14h39.





Palpite Total de Pontos – Mais de 219,5

Além de quem vencerá, vamos acrescentar mais um palpite para o duelo entre Clippers e Thunder: Total de Pontos – Mais de 219,5. Essa aposta aparece com cotação de 1.87 no site da Betano.

Com o Thunder jogando em um ritmo mais acelerado e o Clippers apresentando altos índices de turnovers, o placar deve ser movimentado. Assim, acreditamos que atingirá a marca de mais de 219 pontos.

Fase atual do Los Angeles Clippers

A temporada do Los Angeles Clippers tem sido um desafio devido a problemas com lesões e um ataque que não vem rendendo. Até aqui, são 111,6 pontos anotados por partida.

Além disso, o novo e incrível Intuit Dome, nova casa dos Clippers, ainda não trouxe sorte. Em três jogos no novo ginásio, foram três derrotas.

Depois de uma derrota na estreia para o Phoenix Suns, a campanha começou a melhorar com vitórias sobre Denver Nuggets e Golden State Warriors. Mas, desde então, o time perdeu para Portland Trail Blazers e novamente para os Suns, expondo as falhas. Agora, o time californiano aposta em James Harden e Norman Powell para se reabilitar.

Boletim de lesões NBA – Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard está fora devido a uma lesão no joelho e o prazo de retorno é indeterminado.

Mo Bamba deve seguir afastado neste sábado devido a uma contusão no joelho.

Momento recente do Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder segue invicto, mostrando a força defensiva e ofensiva desde o início da temporada. Com quatro vitórias consecutivas até aqui e 100% de aproveitamento, a equipe vem mantendo liderança na Conferência Oeste.

Com uma defesa sólida, foi bem em jogos passados, destacando jogadores como Shai Gilgeous-Alexander e Luguentz Dort. Essas são peças fundamentais para a equipe de Oklahoma.

Boletim de lesões NBA – Oklahoma City Thunder

Kenrich Williams é dúvida devido a um problema no joelho.

Jaylin Williams segue afastado devido a uma contusão no músculo posterior da coxa.

Isaiah Hartenstein continua fora após sofrer uma fratura na mão esquerda e será reavaliado daqui a algumas semanas.

Quando e onde assistir o jogo Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder será no fim da noite deste sábado, 2 de novembro de 2024, às 23h30 (horário de Brasília). O jogo será no novíssimo Intuit Dome, em Inglewood, na Califórnia.

Quer assistir ao jogo? Veja onde acompanhar as partidas da NBA no Brasil: