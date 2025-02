Palpite Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – NBA – 07/02/2025

Na madrugada desta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, a partir da meia-noite (horário de Brasília), teremos o confronto entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. E o duelo, válido pela temporada 2024/25 da NBA será na Crypto.com Arena, localizada em Los Angeles. Então, confira a seguir as melhores odds de apostas do site da Superbet.

Os Lakers vêm com boa moral, obtendo oito vitórias nos últimos dez jogos, enquanto os Warriors buscam recuperação após a derrota recente para o frágil Utah Jazz. Aliás, recomendamos que aproveite os melhores sites de apostas NBA para apostar em 2025.

Nossos palpites para Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Indicamos as principais apostas para o embate entre Los Angeles Lakers x Golden State Warriors.

Palpite: quem vai vencer Los Angeles Lakers x Golden State Warriors?

Os Lakers chegam a este confronto em boa forma, com um histórico de quatro vitórias nas últimas cinco partidas, demonstrando consistência. Dessa maneira, o time da casa vem embalado para melhorar ainda mais sua posição no Oeste.

Por outro lado, os Warriors, que ocupam a 11ª posição, buscam se recuperar na Conferência Oeste. Historicamente, os Lakers têm ligeira vantagem nos confrontos diretos.

Diante deste cenário, o nosso palpite é uma vitória dos Los Angeles Lakers. Este palpite aparece com odds de 1.30 na Superbet (até o término da redação deste palpite).

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 6 de fevereiro de 2025 às 09h55.

Palpite: Total de Pontos – Mais de 219,5

A seguir, separamos um palpite adicional para o confronto entre Lakers e Warriors. E a opção que selecionamos é no mercado “Total de Pontos – Mais de 219,5”, com cotação de 1.78 no site da Superbet.nba

Com duas equipes ofensivas e LeBron em excelente fase, vemos alto potencial de pontuação na partida. Ou seja, 220 pontos ou mais ao término do jogo.

Fase atual do Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers vive um momento positivo, vencendo quatro dos últimos cinco jogos. Assim, eles se estabeleceram em quinto na Conferência Oeste, com uma campanha de 29 vitórias e 19 derrotas.

A troca de Anthony Davis por Luka Doncic, apesar de polêmica, parece não ter abalado o time. O astro LeBron James continua sendo o líder no ataque, apoiado por jogadores como Austin Reaves, que vêm se destacando nas partidas.

Boletim de lesões NBA – Los Angeles Lakers

Adquirido recentemente em troca com o Dallas Mavericks, o astro Luka Doncic está afastado devido a uma lesão na panturrilha, Ele não vai atuar contra os Warriors, mas o técnico JJ Redick disse que há uma chance de ele voltar no sábado;

O superastro LeBron James está administrando uma lesão no pé esquerdo, mas ele deve atuar nesta sexta;

Gabe Vincent segue com problema no joelho, mas foi listado como provável para a partida contra os Warriors;

Maxi Kleber será reavaliado daqui a oito semanas, depois de passar por cirurgia no pé direito;

Christian Wood , com lesão no joelho, deve seguir afastado.

Momento recente do Golden State Warriors

O Golden State Warriors, em busca de uma vaga no torneio play-in, está atualmente em 11º lugar na Conferência Oeste, com 25 vitórias e 25 derrotas. Dessa maneira, enfrenta dificuldades para se manter inclusive entre os dez primeiros colocados da conferência. A notícia que anima um pouco o torcedor foi a aquisição de Jimmy Butler em troca.

Após uma derrota inesperada para o Jazz, o time comandado por Stephen Curry, que é essencial em jogadas e pontos, tenta se reerguer.

Jogadores como Andrew Wiggins também são fundamentais, mas o time enfrenta dificuldades especialmente fora de casa.

Boletim de lesões NBA – Golden State Warriors

Recém-adquirido em troca, o astro Jimmy Butler ainda não deve fazer sua estreia;

Gui Santos sentiu uma tendinite na patela esquerda e não atuou na segunda metade da partida contra o Jazz. Ele é dúvida;

Moses Moody está lidando com problema nas costas e é dúvida;

Trayce Jackson-Davis está com uma lesão no joelho e não atuou contra o Jazz. Ele dificilmente vai jogar contra os Lakers;

Jonathan Kuminga continua se reabilitando de contusão no tornozelo e será reavaliado ainda em fevereiro.

Quando e onde assistir o jogo Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors será nesta madrugada de quinta para sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, à 0h (de Brasília). A partida terá como palco a Crypto.com Arena, em Los Angeles, na Califórnia.



A seguir, veja algumas opções de transmissão da NBA disponíveis no Brasil: