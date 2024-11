Palpite New York Knicks x Brooklyn Nets – NBA – 17/11/2024

New York Knicks x Brooklyn Nets será uma das grandes atrações deste domingo (17/11) de NBA, dando sequência à temporada 2024/25. A partida começa às 21h (horário de Brasília), no Madison Square Garden, situado em Nova York. Então, separamos as melhores dicas de apostas com odds do site da Betano.

Ambas as equipes buscam encontrar consistência após um início de temporada irregular. Portanto, é um jogo crucial para ambos os lados, que se enfrentam pela segunda vez nos últimos três dias. Que tal apostar com bônus? Utilize o cupom KTO e aproveite.

Nossos palpites para New York Knicks x Brooklyn Nets

Então, vamos falar sobre as principais apostas que separamos para este New York Knicks x Brooklyn Nets.

Palpite: quem vencerá New York Knicks x Brooklyn Nets?

Tanto New York Knicks quanto Brooklyn Nets vivem um início misto de temporada. Portanto, ambos os lados sabem a importância desse clássico nova-iorquino para elevar a moral para a sequência do campeonato.

A profundidade dos Knicks, liderada por Karl-Anthony Towns, pode ser crucial, especialmente em casa. Já os Nets apostam em um bom jogo coletivo para segurar o ímpeto dos mandantes.

Nosso palpite para o confronto entre New York Knicks e Brooklyn Nets é a vitória dos Knicks. Então, confira as odds mais recentes antes do jogo direto no site da Betano.

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 14 de novembro de 2024 às 15h30.

Palpite: Handicap – New York Knicks -5,5

Depois de indicarmos a dica no mercado de Resultado Final, vamos ao palpite adicional. E este é na opção “Handicap – New York Knicks -5,5”. Veja as cotações diretamente na Betano.

Os Knicks, com eficiência ofensiva e vantagem de jogar em casa, devem se sobressair. E, assim, é possível imaginar uma vitória por uma margem confortável de seis ou mais pontos.

Fase atual do New York Knicks

O New York Knicks vem vivendo uma montanha-russa de emoções neste começo de temporada 2024/25. Isso porque a equipe comandada pelo coach Tom Thibodeau vem alternando vitórias e derrotas.

Inclusive, até aqui, os Knicks só tiveram uma série de dois resultados positivos: foi contra Miami Heat e Detroit Pistons. Mas, logo na sequência, vieram duas derrotas seguidas para Houston Rockets e Atlanta Hawks.

Na noite da última sexta, também no Madison Square Garden, os Knicks enfrentaram os próprios Nets. Mas, o jogo não havia sido disputado antes da redação deste palpite.

Liderados por Karl-Anthony Towns, os Knicks exibem um forte jogo ofensivo, capitalizando na alta eficiência de arremesso. Agora, em busca de consistência, os Knicks continuam a ajustar a estratégia para consolidar uma presença mais sólida na tabela.

Boletim de lesões NBA – New York Knicks

Precious Achiuwa vem lidando com um problema no músculo posterior da coxa e é dúvida.

Kevin McCullar segue afastado devido a uma contusão no joelho.

Mitchell Robinson continua se reabilitando de lesão no tornozelo e ainda não estreou na temporada 2024/25 da NBA.

Momento recente do Brooklyn Nets

O Brooklyn Nets está se esforçando para encontrar regularidade na temporada, mas até aqui foram mais derrotas do que vitórias. Ainda assim, a equipe se encontra na zona intermediária da tabela da Conferência Leste.

Recentemente, os Nets sofreram duas derrotas para o Boston Celtics e uma para o Cleveland Cavaliers. Mas também venceram o New Orleans Pelicans. E, na noite da última sexta, foram visitar os próprios Knicks, mas o jogo ainda não havia sido disputado até a redação deste palpite.

Os Nets vêm sofrendo um pouco com lesões e dependido demais de Cam Thomas e Dennis Schroder. O banco ainda tem nomes para a rotação como Jalen Wilson e Noah Clowney.

Agora, a missão do técnico espanhol Jordi Fernández é dar mais coesão a um elenco um tanto quanto limitado.

Boletim de lesões NBA – Brooklyn Nets

Ben Simmons está lidando com um problema na panturrilha e é dúvida para o jogo contra os Knicks.

Dorian Finney-Smith está com um problema no tornozelo e também é dúvida.

Bojan Bogdanovic se recupera de problema no pé e tem retorno incerto para este fim de semana.

Trendon Watford sentiu recentemente o músculo posterior da coxa e é mais um com status duvidoso.

Day’Ron Sharpe segue afastado com uma distensão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele ainda deve perder mais algumas semanas enquanto avança na reabilitação.

Quando e onde assistir o jogo New York Knicks x Brooklyn Nets

Este New York Knicks x Brooklyn Nets será disputado na noite deste domingo, 17 de novembro de 2024, às 21h (horário de Brasília). O palco da partida será o icônico Madison Square Garden, na cidade de Nova York.

Tem interesse em assistir ao vivo o embate entre Knicks e Nets? Descubra as opções de transmissão da NBA no Brasil que listamos a seguir: