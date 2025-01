Palpite New York Knicks x Toronto Raptors – NBA – 08/01/2025

New York Knicks e Toronto Raptors se enfrentam pela temporada 2024/25 da NBA nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília). O palco do confronto será o lendário Madison Square Garden, em Nova York. Neste artigo, apresentaremos as melhores odds de apostas do site da KTO.

Os Knicks chegam para a partida ocupando a terceira posição na Conferência Leste, demonstrando um desempenho impressionante na temporada. Já os Raptors buscam melhorar a posição na tabela, amargando o fundo da tabela na Conferência Leste. Faça suas bets na NBA com sabedoria utilizando o código bônus Sportingbet.

Nossos palpites para New York Knicks x Toronto Raptors

Confira abaixo nossas principais apostas para o embate entre Knicks e Raptors:

Palpite: quem vencerá New York Knicks x Toronto Raptors?

O Knicks tem mostrado uma performance sólida nesta temporada, ocupando a terceira posição na Conferência Leste. A equipe conta com jogadores-chave como Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson e Mikal Bridges, que têm sido fundamentais para o sucesso do time.

Considerando o histórico recente e o desempenho geral das equipes, nosso palpite para a partida é na vitória do New York Knicks, com odd de 1.17 na KTO.

Palpite Handicap – New York Knicks -10

Além do vencedor da partida, temos um palpite adicional com odds interessantes para o duelo entre New York Knicks x Toronto Raptors: Handicap – New York Knicks -10, com odds de 1.76 na KTO.

O Knicks tem demonstrado superioridade tanto ofensiva quanto defensiva em relação ao Raptors, o que justifica essa aposta mais ousada.

Fase atual do New York Knicks

O New York Knicks vem tendo uma temporada impressionante, ocupando atualmente a terceira posição na Conferência Leste. Apesar de enfrentar um calendário exigente e ter sofrido três derrotas consecutivas recentemente, a equipe mantém um desempenho geral sólido.

Jogadores como Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson e Mikal Bridges têm sido peças fundamentais para o sucesso do Knicks, contribuindo de forma consistente tanto no ataque quanto na defesa.

Boletim de lesões NBA – New York Knicks

Miles McBride e Karl Anthony Towns são dúvidas para enfrentar os Raptors.

são dúvidas para enfrentar os Raptors. Mitchel Robinson continua fora por lesão.

Momento recente do Toronto Raptors

O Toronto Raptors tem enfrentado uma temporada bem irregular, ocupando a penúltima colocação na Conferência Leste. Com duas derrotas seguidas e um recorde de oito vitórias e 28 derrotas na temporada, é nítido que a equipe canadense enfrenta muitos problemas.

Nos confrontos diretos contra o Knicks nesta temporada, o Raptors tem encontrado dificuldades, perdendo os dois encontros anteriores. O desempenho da equipe fora de casa tem sido menos impressionante, o que pode representar um desafio adicional para o jogo no Madison Square Garden.

Boletim de lesões NBA – Toronto Raptors

Sem lesões atualizadas.

Quando e onde assistir o jogo New York Knicks x Toronto Raptors

O jogo entre New York Knicks e Toronto Raptors será nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será no Madison Square Garden, em Nova York. Confira abaixo as opções para assistir aos jogos da NBA 2024/25 no Brasil: