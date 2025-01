Palpite Port. Trail Blazers x Oklahoma City Thunder – NBA – 26/01/2025

O Portland Trail Blazers recebe o Oklahoma City Thunder pela temporada 2024/25 da NBA. A partida acontece no domingo, 26 de janeiro de 2025, às 20h (horário de Brasília), no Moda Center, em Portland.

Neste artigo, apresentaremos as melhores odds de apostas do site da Superbet.

Os Trail Blazers vêm embalados por três vitórias consecutivas e buscam manter o bom momento. Já o Thunder lidera a Conferência Oeste com uma campanha impressionante e quer manter a boa fase. O confronto promete ser intenso, com equipes motivadas por objetivos distintos. Curta os jogos da NBA com o cupom KTO e aproveite.

Nossos palpites para Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Confira a seguir nossas principais apostas para o confronto entre Blazers e Thunder.

Palpite: quem vai vencer Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder?

O Thunder vem realizando uma temporada excepcional, liderando a Conferência Oeste com um impressionante recorde de 36 vitórias e apenas 8 derrotas. A equipe conta com uma defesa extremamente eficiente, sendo a melhor da liga nesse quesito.

Por outro lado, os Trail Blazers ocupam a 13ª posição no Oeste, com 16 vitórias e 28 derrotas. Apesar da recente sequência positiva, a equipe ainda enfrenta dificuldades defensivas que podem ser exploradas pelo Thunder.

Nosso palpite para a partida entre Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder é a vitória do Oklahoma City Thunder. Veja as odds diretamente no site da Superbet.

Palpite Handicap – Portland Trail Blazers +10

Além do vencedor da partida, temos outro palpite interessante para o duelo entre Blazers e Thunder: Handicap – Portland Trail Blazers +10. Veja as odds diretamente no site da Superbet.

Apesar da superioridade do Thunder, os Blazers vêm apresentando um bom desempenho ofensivo e jogam em casa, o que pode contribuir para manter o placar mais equilibrado.

Fase atual do Portland Trail Blazers

O Portland Trail Blazers vive um momento de recuperação na temporada. Após um início complicado, a equipe emplacou uma sequência de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo importante contra o Orlando Magic. Essa melhora recente trouxe um novo ânimo para a torcida.

Apesar do bom momento ofensivo, com média de 107,91 pontos por jogo, os Blazers ainda enfrentam dificuldades defensivas. O trio formado por Anfernee Simons, Shaedon Sharpe e Jerami Grant tem sido o destaque da equipe, proporcionando uma boa produção ofensiva e mantendo as esperanças de uma recuperação na temporada.

Boletim de lesões NBA – Portland Trail Blazers

Sem lesões atualizadas.

Momento recente do Oklahoma City Thunder

O Oklahoma City Thunder vem realizando uma temporada sensacional, liderando a Conferência Oeste com folgas. A equipe vem de derrota surpreendente para os Mavericks e busca voltar a vencer.

O Thunder se destaca principalmente por sua excelente defesa, com uma classificação defensiva de 101,36, a melhor da liga. Jogadores como Alex Caruso e Jalen Williams têm sido fundamentais nesse aspecto.

Boletim de lesões NBA – Oklahoma City Thunder

Sem lesões atualizadas.

Quando e onde assistir o jogo Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

O jogo entre Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder acontece no domingo, 26 de janeiro de 2025, às 20h (horário de Brasília). O palco da partida será o Moda Center, em Portland, no estado de Oregon.

Veja as opções de transmissão que separamos abaixo onde é possível acompanhar jogos da NBA ao vivo: