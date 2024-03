Pandemia da covid-19 completa 4 anos

OMS declarou fim da emergência em saúde pública pela doença em maio de 2023; Brasil registra aumento de casos

Covid já causou mais de 7 milhões de mortes no mundo; na imagem, teste para diagnosticar a doença sendo realizado Marcelo Camargo/Agência Brasil

PODER360 11.mar.2024 (segunda-feira) – 6h00



A pandemia de covid-19 completa 4 anos nesta 2ª feira (11.mar.2024). A caracterização da doença foi decretada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2020. Na época, o patamar foi determinado pelo fato do vírus ter se espalhado mundialmente, disseminando-se em diversos países e afetando um grande número de pessoas.

Quando a covid foi classificada como pandemia, 4.291 pessoas já tinham morrido pela doença no mundo. Depois de 4 anos, o vírus já matou mais de 7 milhões de pessoas. Os piores anos de mortalidade foram 2020 e 2021.

Em 5 de maio de 2023, a OMS declarou o fim da emergência sanitária da pandemia de covid, que vigorava desde janeiro de 2020. Na ocasião, Tedros Adhanom, diretor-geral da agência, disse que a decisão não significava que a doença havia acabado.

Apesar do encerramento do estado de emergência em saúde pública, a OMS nunca decretou o fim da pandemia. Também nunca fez previsões de quando isso poderá acontecer.

AUMENTO DE CASOS O Brasil chega aos 4 anos de pandemia com um crescente número de casos nas últimas semanas. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 25 de fevereiro a 2 de março, o país ultrapassou pela 2ª vez a marca de 70.000 novos casos em uma única semana em 2024.

No mesmo período, 253 pessoas morreram em decorrência da doença. Ao todo, são 710.427 mortos no Brasil desde o início da pandemia. No total, 38.592.310 diagnósticos de covid foram confirmados no período.

Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Ministério da Saúde parou de publicar o boletim diário com a quantidade de casos e mortes. Agora, os dados são divulgados semanalmente –divididos por semanas epidemiológicas.

A decisão foi tomada em fevereiro de 2023. O motivo: a alteração na periodicidade “otimiza” o trabalho das equipes de vigilância nas unidades da Federação e “não há mais motivo para notificação diária”, segundo o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).