Pânico no mercado: bando ataca carro-forte e 2 pessoas ficam feridas

Reprodução

1 de 1 Imagem mostra pessoas em pânico em frente a mercado no interior de São Paulo – Metrópoles – Foto: ReproduçãoSão Paulo — O ataque a um carro-forte no sábado (27/1) provocou pânico dentro de um mercado e deixou duas pessoas feridas em Sumaré, no interior de São Paulo. O bando conseguiu fugir e não tinha sido preso até a publicação desta reportagem.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, criminosos surpreenderam os vigilantes que faziam a escolta de um carro-forte na Rua José Elpídio de Oliveira. Os ladrões estavam fortemente armados e ordenaram que fossem entregues os malotes.

De acordo com a polícia, os vigilantes reagiram e os assaltantes fugiram do local. A quadrilha usou dois carros roubados durante a ação. Os veículos foram abandonados posteriormente e apreendidos.

Durante o tiroteio entre criminosos e vigilantes, duas pessoas foram feridas de raspão pelos disparos e acabaram atendidas em um hospital da região. As vítimas foram medicadas e prestaram depoimento.

Segundo a SSP, foram apreendidos cartuchos deflagrados, carregador com munição intacta e material biológico dos suspeitos, que pode auxiliar na identificação dos criminosos.

