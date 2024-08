Pantanal já contabiliza 2.241 focos de incêndio em agosto

Até 13 de agosto, as cidades com mais focos de incêndio no Pantanal foram: Corumbá (MS), Aquidauana (MS), Miranda (MS), Barão de Melgaço (MT) e Cáceres (MT); na foto, Operação Pantanal de combate aos focos de incêndio Governo do MS/Alvaro Rezende

Dados do programa BDQueimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Estudos Espaciais), indicam que foram registrados 2.241 focos de incêndio no Pantanal de 1º de agosto até esta 3ª feira (13.ago). Desde o começo do ano, já foram registrados 6.997 focos de incêndio no bioma.

As cidades com mais focos de incêndio no Pantanal em agosto, até o momento, são: Corumbá (MS), Aquidauana (MS), Miranda (MS), Barão de Melgaço (MT) e Cáceres (MT).

O Pantanal enfrentou forte alta nos focos de incêndios em junho. A situação havia melhorado em julho, mas voltou a piorar em agosto. Em todo o mês de agosto de 2023, foram 110 focos de incêndio no bioma.

Estudo do World Weather Attribution, realizado por pesquisadores de Brasil, Holanda, Suécia e Reino Unido, indica que as condições que impulsionaram os incêndios no Pantanal em junho se tornaram 40% mais intensas devido às mudanças climáticas.

Segundo a pesquisa, as condições de junho de 2024 foram as mais propícias para a propagação de incêndios já registradas na região, com o mês sendo o mais seco, quente e ventoso desde o início das observações, em 1979.

Pesquisadores estimam que cerca de 440 mil hectares do Pantanal tenham sido queimados só em junho de 2024, área significativamente maior que o recorde anterior para o mês, de 257 mil hectares, e muito superior à média histórica de 8.300 hectares.

O aquecimento global induzido pelo homem, segundo os pesquisadores, tornou as condições climáticas de junho deste ano 40% mais intensas e de 4 a 5 vezes mais prováveis. As temperaturas mais altas, impulsionadas pelas mudanças climáticas, e a diminuição da precipitação, que vem ocorrendo há mais de 40 anos, são os principais fatores responsáveis pelo aumento da severidade dos incêndios.

“É imperativo que as agências governamentais em todos os níveis ajam rapidamente e se preparem para situações cada vez mais críticas, à medida que as projeções indicam um aumento desses eventos”, lê-se na pesquisa.

