Pão ou tapioca: veja qual é melhor para emagrecer

Tapioca com queijo ou pão na chapa com manteiga. Essas e várias receitas fazem parte da vida dos brasileiros e do cotidiano de várias famílias. Mas, quando o assunto é dieta, muitas pessoas têm dúvida: qual deles é o melhor?

Segundo a nutricionista Thaiz Brito, do Metrópoles, para ter essa resposta, é necessário entender o impacto desses alimentos no organismo, não observando apenas as calorias.

Tapioca contribui para o surgimento de gordura abdominal “Considerando isso, a tapioca, quando consumida em alta quantidade, pode ser um problema. Isso porque ela apresenta um alto índice glicêmico, ou seja, se transforma rapidamente em açúcar no sangue, resultando em pico glicêmico. Além disso, ela é isenta de nutrientes, por se tratar de um item refinado”, ensina.

Por isso, o pão francês pode ser considerado mais saudável, porque conta com proteínas e, além disso, um menor índice glicêmico. “No entanto, isso não significa que não devemos comer tapioca, mas evitar o exagero na quantidade de farinha e consumi-la com fontes de proteínas e fibras”, acrescenta a nutricionista.

Na dieta, pode comer pão? Fique tranquila que, na hora de perder uns quilinhos indesejados, não é necessário tirar o pão da dieta.

“O pão é um alimento muito condenado de forma exagerada. Uma unidade de 50g oferece 148 calorias, apenas. Para melhorar o valor nutricional do alimento, basta combiná-lo com itens como ovos, filé de frango desfiado, atum ou cottage”, sugere Thaiz.

Outros jeitos de usar a tapioca Uma receita que tem chamado a atenção nas redes sociais é a crepioca. O alimento com base em ovo e tapioca pode ser um jeito de inovar na cozinha. “Além de saborosa, ela conta com menor quantidade da farinha refinada para o preparo.”