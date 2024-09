Paola Doldán: Liderança Feminina e Inovação no Comércio de Fronteira

A consultora paraguaia transforma negócios e eleva o padrão de atendimento na tríplice fronteira

Paola Doldán se destaca no cenário empresarial paraguaio como uma líder visionária. Com uma carreira de mais de 15 anos no comércio de fronteira, ela utiliza sua vasta experiência para ajudar empresas a crescerem e se destacarem em uma das regiões mais competitivas da América do Sul. Paola tem um talento especial para criar estratégias que alinham crescimento econômico com desenvolvimento social, algo essencial em mercados de fronteira como o de Ciudad del Este.

Sua trajetória começou no mundo dos esportes, onde Paola foi uma tenista profissional. Hoje, sua dedicação ao esporte ainda está presente, mas sua paixão é voltada ao mundo dos negócios. Ela acredita que os mesmos princípios que aplicou como atleta — disciplina, foco e superação — são fundamentais para seu sucesso como consultora.

No âmbito empresarial, Paola foca em oferecer consultorias que transformam o posicionamento de empresas no mercado nacional e internacional. Ela acredita que o sucesso de uma marca não está apenas em atrair clientes, mas em criar uma cultura de excelência, onde cada detalhe importa, especialmente no atendimento ao cliente.

A liderança feminina de Paola é um diferencial em um setor que ainda tem muitos desafios para a presença de mulheres em cargos de alta direção. Ela defende que a inovação e a inclusão são peças-chave para o sucesso de qualquer negócio e trabalha incansavelmente para criar ambientes de trabalho mais justos e inclusivos.

Com uma abordagem que mistura experiência de mercado e uma sensibilidade única para entender as necessidades do cliente, Paola Doldán continua a se firmar como uma referência no comércio de fronteira. Sua atuação é uma prova de que liderança e inovação podem caminhar juntas para transformar não apenas empresas, mas também a sociedade.

Agência: SEO NOTÍCIAS @googlenoticias