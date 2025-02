Papa Francisco apresenta dificuldades respiratórias durante cerimônia no Vaticano

O papa Francisco enfrentou dificuldades respiratórias durante um discurso em uma cerimônia no Vaticano, realizada neste domingo, 9 de fevereiro. Durante o evento, que faz parte do Jubileu das Forças Armadas, o pontífice pediu a um de seus auxiliares que continuasse a leitura, explicando que não conseguia respirar adequadamente. Este jubileu, que ocorre a cada 25 anos, é um momento de renovação espiritual e perdão segundo a igreja católica. Após a homilia, o papa Francisco fez uma oração pedindo paz nas regiões afetadas por conflitos.

Ele ressaltou que as forças armadas devem ser empregadas exclusivamente em situações de defesa legítima. O evento teve grande importância, reunindo fiéis e membros das forças armadas em um momento de reflexão e oração. Recentemente, o papa havia revelado que estava lidando com um “forte resfriado” e bronquite, o que resultou no cancelamento de algumas de suas atividades programadas. A saúde do pontífice, que tem 88 anos, tem sido uma preocupação constante, especialmente após episódios de quedas e uma cirurgia no cólon realizada em 2021.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias