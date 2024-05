Papa Francisco encontra líder do MST e abençoa bandeira do movimento

Vatican News/Reprodução

1 de 1 imagem colorida mostra papa abençoa bandeira MST – Metrópoles – Foto: Vatican News/ReproduçãoO Papa Francisco cumprimentou o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) João Pedro Stedile e abençoou uma bandeira do movimento. O encontro aconteceu no último sábado (18/5) em Verona, na Itália.

Stedile participou, junto a lideranças de outros movimentos sociais populares, do evento Arena da Paz. O pontífice também estava presente.

Em vídeo divulgado pelo Vatican News, é possível ver o momento em que os dois se encontram. O líder do MST conversa com o Papa e estende uma bandeira dobrada, que Francisco abençoa.

Veja o momento:

“Pedi que o papa abençoasse a nossa bandeira e relatei a situação do Rio Grande do sul. Ele disse que estava acompanhando e rezando”, escreveu Stedile.

Em outro momento do evento, o líder discursou ao pontífice e disse ter levado “um abraço forte de todos os sem terra do Brasil ao Papa”, além de ler um verso escrito pelo bispo Dom Pedro Casaldáliga: “Malditas sejam todas as cercas. Malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar”.

