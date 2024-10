Papa Francisco envia mensagem ao Brasil no Dia de Nossa Senhora Aparecida e faz alerta sobre o clima

Neste sábado (12), além das celebrações do Dia das Crianças, o Brasil comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. O Papa Francisco aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem aos brasileiros diretamente do Sínodo, que ocorre no Vaticano, e aproveitou para fazer um alerta sobre a preservação do planeta e as mudanças climáticas.

“No dia de Nossa Senhora Aparecida, quero saudá-los e estar perto de vocês. Sigam em frente, com essa mensagem da Virgem, que é toda a harmonia: harmonia entre todos os cristãos, harmonia com toda a humanidade e harmonia climática”, declarou o Pontífice.