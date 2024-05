Papa Francisco expressa solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O papa Francisco expressou solidariedade à população do Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes, durante a oração Regina Caeli deste domingo (5). O pontífice mencionou o drama vivido pelos gaúchos e ofereceu suas preces pelas vítimas, destacando a gravidade da situação. “Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve de abandonar suas casa”, disse o pontífice. O arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, descreveu a situação como caótica, com diversas áreas submersas devido às fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil do Estado, até o momento foram registradas 78 mortes, seis óbitos em investigação e 101 pessoas desaparecidas.

As enchentes no Rio Grande do Sul já afetaram mais de 300 municípios, causando danos e deixando um rastro de destruição. O cenário é de emergência e as autoridades locais estão mobilizadas para prestar assistência às vítimas e tentar minimizar os impactos da tragédia. A solidariedade internacional também se faz presente, com o papa Francisco e outras lideranças religiosas manifestando apoio e oferecendo suas orações às famílias afetadas pelas enchentes. A população gaúcha enfrenta um momento difícil, com muitas comunidades ainda isoladas e necessitando de ajuda humanitária para enfrentar a crise.

*Com informações do Estadão Conteúdo