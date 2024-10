Papa Francisco recebe Zelensky no Vaticano nesta sexta

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky chegou no Vaticano nesta sexta-feira (11) para um encontro com o Papa Francisco. Essa é a segunda reunião entre os dois líderes em um intervalo de quatro meses. A visita ocorre em um contexto de críticas da liderança ucraniana à postura do Papa, que anteriormente sugeriu que a Ucrânia considerasse a rendição como um gesto de grandeza. Durante a reunião, o foco principal foi a discussão de propostas de paz, em um momento em que a guerra na Ucrânia continua sem uma resolução clara. Além do Vaticano, a agenda de Zelensky inclui encontros com líderes europeus, como a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. A Itália é vista como um dos três países mais influentes da União Europeia, e Zelensky busca ampliar o apoio financeiro e militar à Ucrânia.

A viagem também inclui uma visita à França, e há expectativas de que o presidente ucraniano passe pela Alemanha nas próximas semanas. Essas visitas são estratégicas, especialmente diante da incerteza política nos Estados Unidos, onde uma possível vitória de Donald Trump nas próximas eleições poderia resultar em uma redução do financiamento americano à Ucrânia. Zelensky está apresentando um “plano da vitória”, que envolve estratégias confidenciais compartilhadas com líderes europeus. O objetivo é fortalecer a posição militar da Ucrânia até 2025, em meio ao avanço contínuo, embora comedido, das forças russas.

Publicado por Luisa Cardoso