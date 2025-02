Papa Francisco segue com reuniões em residência privada devido a bronquite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O papa Francisco manteve a realização de audiências em sua residência oficial, a Casa Santa Marta, nesta segunda-feira (10), devido à crise de bronquite que o afeta desde a semana passada, afirmou a agência de notícias italiana Ansa.

Na quinta-feira (6), a Santa Sé já havia afirmado que as audiências dos dois dias seguintes do pontífice de 88 anos seriam na Casa Santa Marta “devido à bronquite da qual ele tem sofrido nos últimos dias”. Um dia antes, Francisco havia pedido a um auxiliar para ler uma mensagem preparada para sua audiência geral por estar sofrendo de um “forte resfriado”.

Já no domingo (9), quando o líder religioso precisou interromper um discurso durante uma cerimônia no Vaticano, na Praça São Pedro. “Agora peço desculpas e peço ao mestre para continuar a leitura, porque estou com dificuldades para respirar”, disse Francisco.

Após repassar a leitura da homilia, o papa realizou uma oração mais curta. Francisco rezou pela paz nas diversas zonas de conflito no mundo e disse que as forças armadas só devem ser usadas na defesa legítima e nunca para dominar outro país.

Em um comunicado nesta segunda, o papa pediu que a sétima reunião mundial do Fórum dos Povos Indígenas, promovida pelo Fida (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola), seja um espaço de reflexão sobre as “justas aspirações das comunidades originárias”.

O encontro, que acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro em Roma, reúne representantes dos povos indígenas para compartilhar preocupações e prioridades e tentar melhorar o impacto das iniciativas do fundo, uma agência da ONU, em suas comunidades.

O fórum tem como tema “o direito dos povos indígenas à livre determinação”. Segundo o papa, a ideia “nos faz reconhecer o valor dos povos originários, assim como a herança ancestral de conhecimentos e práticas que enriquecem positivamente a grande família humana”.

O pontífice argentino, que em 2023 recebeu os participantes da sexta reunião do evento, insistiu na ameaça do “aumento da apropriação de terras cultiváveis por empresas multinacionais, grandes investidores e os Estados”.

“A terra, a água e os alimentos não são meras mercadorias, mas a própria base da vida”, portanto, defender “estes direitos não é apenas uma questão de justiça, e sim a garantia de um futuro sustentável para todos”, declarou.

Francisco é papa desde março de 2013, quando foi escolhido no conclave após a renúncia de Bento XVI, papa emérito por quase uma década. Nos últimos dois anos, o atual líder da Igreja Católica sofreu de gripe e problemas de saúde relacionados várias vezes –quando era jovem, parte de um dos pulmões de Francisco foi removida.

O papa também sofreu duas quedas recentemente em sua residência no Vaticano, machucando a bochecha em dezembro e ferindo o braço em janeiro. Em 2021, ele foi submetido a uma cirurgia no cólon, parte do intestino grosso.