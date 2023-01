Papo entre Gil e Fernanda Montenegro já tem data de exibição

Vai ao ar, no dia 23 de janeiro, o episódio em que Gilberto Gil recebe Fernanda Montenegro, na nova temporada de “Amigos, Sons e Palavras”, do Canal Brasil. Na atração, os imortais conversaram sobre a idade – ele completou 80 anos e ela, 93 – e a representatividade das suas produções até aqui.

“Você tem sido, sim, uma mãe extraordinária para mim e para tanta gente. Sem dúvida! Inspiradora”, diz o cantor e compositor baiano em trecho da conversa, antecipada pela coluna de Ancelmo Góis, no jornal O Globo.

Nesta temporada, exibida sempre às 21h15, Gil ainda recebe nomes como Marcelo Adnet e Liniker. Em meios às conversas intimistas, descritas pela produção do programa como “um flagrante do pensamento” do anfitrião, ele apresenta sempre uma música que dá o tom da edição.

